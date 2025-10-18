قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

علياء قمرون
علياء قمرون
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، إحالة صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون، إلى محكمة الجنايات لاتهامها ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المتهمة مؤمن عز الدين، إن موكلته لا تواجه أي اتهامات بغسل الأموال، موضحًا أن النيابة العامة لم توجّه لها هذا النوع من التهم، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة تقتصر على نشر فيديوهات غير لائقة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عز الدين أن المتهمة لا تمتلك أي ممتلكات أو أموال، وليست ممنوعة من التصرف في أموالها، كما أنها غير مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على علياء قمرون عقب تداول مقاطع فيديو لها عبر منصات التواصل، اعتُبرت متضمنة إيحاءات غير لائقة وتتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع، وذلك ضمن جهود التصدي للمحتوى غير الأخلاقي عبر الإنترنت.

