وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص

قال المخرج طارق العريان إنه يستعد لتقديم الجزء الرابع من سلسلة ولاد رزق بعد الانتهاء من عرض فيلم السلم والتعبان2.

وكشف المخرج طارق العريان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن قصة الجزء الرابع من ولاد رزق ستدور أحداثه بالعودة بالزمن إلى الخلف لتكون الشخصيات في أعمار مبكرة.

وأشار المخرج طارق العريان إلى أن أبطال سلسلة ولاد رزق قد يظهرون كضيوف شرف في الجزء الرابع ولكن بعد الاستقرار بشكل كامل على الحبكة الدرامية للعمل.

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان البرومو التشويقي الأول للعمل الذي يحمل اسم "لعب عيال".


تشارك الفنانة أسماء جلال بطلة في فيلم "السلم والتعبان2” بدلا من الفنانة منة شلبي بعد اعتذارها عن العمل أمام عمرو يوسف.


الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، و من المقرر عرضه قريباً في الأسواق المصرية والعربية.


أعلن المخرج طارق العريان عن  انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.


يشارك في بطولة الجزء الثاني  عمرو يوسف ومعه أسماء جلال حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.


وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل والعودة للحجاب مرة أخرى.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.  

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

