فن وثقافة

مهرجان الجونة السينمائي يفتتح "سوق سيني جونة"
نجلاء سليمان

افتتح مهرجان الجونة السينمائي  سوق سيني جونة في نسخته الأكثر حيوية، بما يحتويه من أقسام جديدة، وعروض مميزة، وشركات رائدة في صناعة السينما. ونعتز بالتعاون مع الهيئة المصرية للأفلام، التي دعمت سوق الأفلام عبر شراكات إقليمية ودولية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معها على توسعات استراتيجية في الدورات المقبلة، وذلك لسعينا الدائم إلى بناء منصّة أكثر شمولًا وتنوعاً، تغطي كافة أوجه صناعة السينما. يشهد سوق سيني جونة هذه الدورة تطور ملحوظ، على مستوى الشراكات والتقنيات المتاحة للعرض؛ ليوفّر تجربة ثريّة، تعزّز من مكانته إقليميًا ودوليًا. 


نفخر هذا العام بشراكتنا مع "جيميناي إفريقيا - Gemini Africa" و"المجلس الثقافي البريطاني - British Council"، ويسرّنا الإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة من "صالون السوق - Le Salon du Marché". وقد تلقينا أكثر من 40 طلب مشاركة استجابةً للدعوة المفتوحة؛ اختيرت على إثرها مجموعة منتقاة بعناية للمشاركة في السوق وعرض مشروعاتهم ضمن جلسات تقديم مجدولة.

جديد هذا العام: ركن التصوير السينمائي (Cinematography Corner)

نقدم لجمهورنا "ركن التصوير السينمائي" كأحدث الإضافات لسوق سيني جونة؛ والذي يوفر عروضًا حصرية لأحدث الكاميرات ومعدات الإضاءة، يُعرَض العديد منها لأول مرة داخل مصر، إلى جانب إقامة عروض حيّة بمشاركة مجموعة من أبرز مديري التصوير والمحترفين في المجال.

العرض الأول: كاميرا "آليكسا 35 إكستريم - ALEXA 35 XTREME"
يقدمه: وائل درويش
مدير تصوير ومدير تنفيذي
مدير تصوير، يعتبر أحد أبرز الأسماء في الصناعة، يمتاز برؤية فنية مبتكرة وخبرة واسعة في فنون الصورة.
الموعد: 18 أكتوبر - الساعة 11:30 صباحًا.
المكان: جناح فوكس فيلم، سوق سيني جونة.

العرض الثاني: كاميرا "نايكون ريد زد آر - Nikon RED ZR"
يُقدّمه: طارق إبراهيم
مخرج سينمائي، مدير تصوير، وسفير شركة "آبيوتشر - Aputure" لمعدات الإضاءة في الشرق الأوسط.
يمزج طارق في أعماله بين السرد الإنساني الدافئ والدقة البصرية، وسبق له التعاون مع علامات تجارية كبرى.
الموعد: 21 أكتوبر - الساعة 11:30 صباحًا.
المكان: جناح فوتو إكسبريس، سوق سيني جونة.

العرض الثالث: معدات إضاءة من "جودوكس - Godox"
الموعد: 19 أكتوبر - الساعة 12:00 ظهرًا.
المكان: جناح جودوكس، سوق سيني جونة.

شراكات استراتيجية

يفتخر المهرجان أيضًا بالإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون رسمية بين "الهيئة المصرية للأفلام - Egypt Film Commission" و"مجموعة أوري الصينية - ORI"؛ والتي تهدف إلى تعزيز الروابط السينمائية بين الصناعتين المصرية والصينية، ودعم مشاريع الإنتاج المشترك، وبرامج التدريب، وتبادل الخبرات بين السوقين. سيتم توقيع الاتفاق خلال فعاليات المهرجان، بحضور ممثلين من الجانبين، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في تطوير صناعة السينما الإقليمية.

قهوة وحديث (Talks Over Coffee)

يُطلق المهرجان هذا العام سلسلة "قهوة وحديث"، وهي مجموعة من النقاشات محدودة العدد، تُعلن يوميًا وتتطلب تسجيل مسبق. تتناول موضوعات محورية في الصناعة مثل الإنتاج المشترك العابر للحدود، والتحديات السياسية، ومستقبل تمويل الأفلام.
تُقدَّم القهوة في هذه الجلسات من "كوفي بيتس - Coffee Beats"

ندعوكم لزيارة سوق سيني جونة في البلازا، لاستكشاف العارضين والأنشطة المختلفة التي ستُقام طوال فترة المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

عن مدينة الجونة

مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 35 عاماً وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع. تضم مدينة الجونة 9,200 وحدة سكنية تم تسليمها و18 فندق يشمل 2,800 غرفة ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام البريطاني والسويسري ومستشفى دولي ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال و4 مارينا و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية بالإضافة الي واحد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومركز للمؤتمرات والثقافة وغيرها من الخدمات الحيوية. يبلغ عدد سكان مدينة الجونة حوالي 25,000 نسمة من أكثر من 50 جنسية مختلفة، وتقع مدينة الجونة على بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي الذي يبعد حوالي 4 ساعات طيران من أوروبا.

مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة أفلام مهرجان الجونة أعمال مهرجان الجونة

