قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلادها| حورية فرغلى واجهت السحر.. وأزمات التجميل وعدم الإنجاب تطاردها

حورية فرغلى
حورية فرغلى
أحمد إبراهيم

تحتفل الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها، اليوم السبت، بعدما استعادت نشاطها الفني وأجرت عملية تجميل جديدة أعادت جزءا كبيرا من شكلها بعدما مرت بالعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية.

مسيرة حورية فرغلى الفنية 

ولدت حورية فرغلي يوم 18 أكتوبر عام 1977، وكانت مقيمة في دولة الإمارات مع أسرتها، ثم انتقلت للعيش في مصر وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002.

تنازلت حورية فرغلي عن اللقب لزميلتها نور السمري، وشاركت في العديد من المسلسلات أهمها مسلسل “الحالة ج”، و"ساحرة الجنوب".

فقدت حورية فرغلي خطيبها قبل يوم واحد من حفل زفافها في 2002، وكانت حينها بين الإمارات وبريطانيا، ولكن بعد هذه الحادثة المريرة عادت إلى القاهرة واقتحمت مجال التمثيل.

ومرت حورية فرغلي بالعديد من الصعاب، كان من بينها حرمانها من الحمل، حيث أعطاها الدكتور مهلة أخيرة تستطيع الحمل بها، ولكنها لم تكن متزوجة ولم تستطع أن تجد شريك حياتها في تلك الفترة، حتى ضاعت هذه الفرصة.

كما تعرضت حورية فرغلي لخطأ طبي أثناء إجرائها عملية صحية في أنفها، الأمر الذي استدعى خضوعها للعديد من العمليات الجراحية في محاولة لاستعادة شكلها الطبيعي مرة أخرى.

حورية فرغلى تروى تفاصيل  انفصال والديها 

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن والدها ووالدتها انفصلا عن بعضهما بعد 48 ساعة من ولادتها، متابعة: "عمري ما شوفت أبويا مع أمي أبدا، أبويا أستاذ جراح كبير أوي في الكويت وبقاله 50 سنة عايش هناك.. أبويا موقفش جنبي في العمليات ولا سأل عليّا، هو زعلان مني، ومكلمنيش من قبل ما أسافر، هو أول مرة يظهر في حياتي عام 2002".

وأكدت أنها اشترت مدفنا خاصا بها، ومستعدة للموت في أي لحظة من اللحظات، وتدعو الله أن تموت وهي بصحة جيدة.

وقالت حورية، إنها لا تخاف من السحر، لكنها تعرضت له من قبل، وتابعت: “قعدت فترة عيانة جدا بعد مسلسل ”الحالة ج"، ومش عارفة في إيه، ووصلت لـ49 كيلو، واكتشفت أنه معمولي سحر، منه لله اللي عملي كده".

وأضافت: "جابولي شيخ يقرأ لي قرآن، لقى في قصرية زرع حاجة مدفونة، فتحها لاقى فيها طلاسم بالأحمر واسمي وشعري، ومكتوب فيها: حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف خلفتها وزواجها وشغلها".

الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي أعمال حورية فرغلى أفلام حورية فرغلى أخبار حورية فرغلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

المتهم

السجن 5 سنوات لصانع محتوى انتحل صفة أنثي ونشر مقاطع خادشة للحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة شبابيك عقار في العاشر من رمضان

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

بالصور

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

أودي
أودي
أودي

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

فيديو

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد