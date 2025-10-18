قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عمر خيرت على مسرح النافورة بمهرجان الموسيقى العربية

عمر خيرت
عمر خيرت
سعيد فراج

تتوالى فعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حيث يقدم الموسيقار عمر خيرت حفلاً بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى وذلك فى التاسعة مساء الاثنين 20 أكتوبر على مسرح النافورة .

وخلاله يعزف نخبة من مؤلفاته الشهيرة منها ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خللى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني وغيرها .

فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 

وعلى الجانب البحثى تختتم فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب بجلستين على المسرح الصغير  الأولى فى العاشرة صباحا وتناقش محور آفاق التعليم الموسيقى فى ظل التطور التكنولوجى (١) بمشاركة الباحثين الدكتور نبيل الدراس(الاردن) مقررا، الأستاذ الدكتور رامى حداد(الاردن)، الدكتور هياف ياسين - كلارا بشعلانى (لبنان)، دكتور مهدى كمون(تونس)، دكتور هشام شرف(العراق/الاردن)، دكتورة ليلى خليل على(لبنان).

و الجلسة الثانية تعقد فى الثانية عشر والنصف ظهرا لتواصل مناقشة نفس المحور بمشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين) مقررا، الأستاذ الدكتور وائل حداد(الاردن)، الدكتور أحمد القيسى (العراق - السعودية)، الأستاذ الدكتور نضال نصيرات(الاردن)،الدكتورة آيات بنت ناصر المطاعنية( سلطنة عمان ) ويعقب الجلسات إلقاء اللجنة العلمية توصيات المؤتمر .
 

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت مسرح النافورة أغانى عمر خيرت

أودي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
