نهال عنبر: لم أبتعد عن الفن وأرفض تشويه تاريخي الفني | فيديو

كشفت الفنانة نهال عنبر في لقاء خاص لموقع صدى البلد عن سبب قلة ظهورها في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها لم تبتعد عن الساحة كما يظن البعض، لكنها تبحث عن أدوار تضيف لمسيرتها الفنية ولا تسيء لتاريخها.

وقالت عنبر: "أنا ما ابتعدتش، بس بدوّر على سيناريو وشخصية أقدر أقدّم فيها حاجة مميزة، وتكون في نفس مستوى وأهمية أعمالي اللي قدمتها قبل كده. مش عايزة أبوز تاريخي."

وعلّقت الفنانة على شخصيتها في مسلسل يتربى في عزو، التي لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرض العمل، مشيرة إلى أن الشخصية تشبهها في بعض الصفات فقط.

وتابعت: "الشخصية شبهي في التنظيم والانضباط، لكن مش في الشدة اللي ظهرت بيها في المسلسل."

الجدير بالذكر أن نهال عنبر تعد من أبرز الفنانات في الدراما المصرية، وقدّمت على مدار مشوارها الفني عددًا كبيرًا من الأعمال المميزة التي تركت بصمة لدى الجمهور.