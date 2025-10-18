قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
أخبار البلد

وزير الكهرباء: التدريب عملية مستمرة والقطاع يمتلك كوادر قادرة على تنفيذ خطة التطوير

وفاء نور الدين

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء القطاعات ومديري ومسئولي التدريب فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة، للوقوف على أهداف ومضامين البرامج التدريبية ومستهدفاتها ومدى توافقها مع خطة إعادة الهيكلة والتطوير الذى يجرى تنفيذها فى جميع الشركات.

التعاون بين الشركات لتبادل الخبرات وتعظيم العوائد 

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع البرامج التدريبية العامة والمتخصصة، ومراكز التدريب على مستوى الشركات والشركة القابضة، وبروتوكولات التعاون مع جهات التدريب الخارجية والمؤسسات العلمية والبحثية ومدى الاستفادة من هذه البرامج ومتابعة المتدربين وتأثيرهم فى تطوير الأداء، وكذلك التنسيق والتعاون بين الشركات لتبادل الخبرات وتعظيم العوائد من مراكز التدريب المتاحة على مستوى القطاع والذى يبلغ عددها 20 مركزا تدريبيا متنوعا يغطي كافة المجالات والتخصصات، وناقش الدكتور عصمت خلال الاجتماع، عمل لجنة تنسيق فى مجال التدريب بين شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء منصة موحدة للتدريب والتكامل، وعمل برامج لقياس مستوى المتدربين ومتابعتهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي، والتعاون مع الشركاء من الشركات العالمية فى تنفيذ برامج تدريبية داخل الشركات، واستهداف شباب المهندسين والفنيين ببرامج تدريبية خاصة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى التدريب على التقنيات الجديدة واعتماد الشبكة القومية للكهرباء على الطاقات المتجددة.

تطرق الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع إلى مناقشة كيفية الدمج بين التدريب النظرى والعملى وجلسات التوجيه والإرشاد لتغيير السلوك وتنمية الاستعداد القيادى لدى المتدربين ومواكبة المفاهيم الإدارية وبناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، بالإضافة إلى الدورات الخاصة بمهارات التحفيز، وتحليل الشخصية، وبناء فريق عمل، وإدارة الوقت، وتحليل العمليات والأسباب وإدارة المشروعات، والقوائم المالية والتمويل والقروض والتخطيط الاستراتيجى وإدارة التغيير ، والتحول الرقمي، فى إطار حرص القطاع على إعداد كوادر شابة قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها بكفاءة عالية، وأهمية صياغة برامج متخصصة للقطاعات المختلفة ضمن خطوات تنفيذ خطة العمل الحالية لإعادة الهيكلة والتطوير، والاستمرار فى تقديم برامج تدريبية فنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل لرفع وتحسين القدرات والمهارات الفنية ومواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية لرفع كفاءة الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين وتأهيل كوادر جديدة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، مضيفا أن عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي جميع الاحتياجات، موضحا أن القطاع يمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة، والبرامج التدريبية العامة والمتخصصة والمتكاملة النابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التكنولوجية التي تشهدها الشركات، بما يسهم في تطوير الأداء ونتائج الأعمال وينعكس إيجابًا بتحقيق التشغيل الاقتصادي. 

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الشركة القابضة لكهرباء مصر

