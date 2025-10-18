بدء تقديم خدمات كهرباء القلب بمستشفى بنها ودمنهور التعليمي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن بدء تقديم خدمات كهرباء القلب، والكي الكهربى لمرضى تسارع نبض القلب بمستشفى بنها التعليمي بالقليوبية، ومستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة تنفيذا لتوجيهات أ.د/ خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة التوسع فى تقديم الخدمات الصحية داخل وحدات الهيئة بمختلف المحافظات.

وقال أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهيئة تضم مستشفيات ومعاهد متنوعة تقدم خدماتها التخصصية، التى تنفرد بها وتحظى بثقة المرضى بالمحافظات المختلفة، مثل معهد القلب، معهد الرمد، معهد السكر، معهد الكلى، وغيرها من المعاهد المتخصصة والتى تأتى إليها المرضى من خارج القاهرة الكبرى، من وجه بحرى ومن الصعيد، وهو ما يمثل عبئ نفسى ومادى على المرضى وذويهم، لذا كانت رؤية الهيئة تقدبم هذه الخدمات بمستشفياتها المنتشرة بالعديد من المحافظات، استنادًا إلى التعاون والتكامل بين مستشفيات ومعاهد الهيئة، واعتمادًا على ما تملكه الهيئة من كنز استراتيجي يتمثل فى الخبرات والكفاءات الموجودة بوحداتها، والقادرة على نقل الخبرات المكتسبة لأجيال متعاقبة من مقدمى الخدمة الطبية، مع حرصنا على توفير كافة الإمكانات وأحدث الأجهزة بتلك المستشفيات، لتقديم خدمة طبية متطورة ومتميزة تليق بالمريض المصرى، وتجنبه مشقة التنقل من محافظة لأخرى للحصول على الخدمة.

الاعتماد على الأساتذة والمتخصصين 

وأوضح رئيس الهيئة أنه من هذا المنطلق تم الاعتماد على الأساتذة والمتخصصين من وحدة كهرباء القلب بمعهد القلب القومى، برئاسة أ. د. عزة قتة، فى تقديم كافة أوجه الدعم وإعداد فرق طبية لتقديم خدمات كهرباء القلب بمستشفيات الهيئة، لأول مرة خارج معهد القلب بالجيزة، ونتيجة هذا الجهد تم البدء فى تقديم كافة الخدمات الخاصة بكهرباء القلب بمستشفى بنها التعليمي بالقليوبية، ومستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة، وستنضم إليهم العديد من مستشفيات الهيئة تباعاً.


وأفادت أ.د/ شيرى كامل عبدالرحمن مدير مستشفى بنها التعليمى، أنه تم تشغيل أول قائمة كى كهربية للقلب يوم الأحد ٢٠٢٥/٩/٢٨ ، تحت إشراف أ.د/ وائل مقلد رئيس قسم القلب، لتكون بذلك ثانى قسم كهروفيسيولوجى فى الهيئة بعد معهد القلب، حيث تم إجراء ٤ حالات بإستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا أجهزة الكى والدراسة الكهربية، والتى تتميز بدقه عالية، وتعد إضافة جديدة لخدمة المرضى على مستوى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة،
وقاد الفريق الطبى د/أمل محمود  رئيس فريق كهرباء القلب بالمستشفى، بالتعاون مع نخبه متميزة من الخبراء، د/ عزه قتة  رئيس وحدة كهرباء القلب بمعهد القلب، د/ محمد أدم  زميل تعليمى واستشارى كهرباء القلب بمستشفى دمنهور التعليمى، د/ أحمد عبدالحافظ استشارى القلب، د/ محمود نبيه مدرس وأخصائي كهرباء القلب بوحدة شريف مختار بالقصر العينى، ومن داخل قسم القلب بالمستشفى د/ أحمد سعيد، د/ ابراهيم عبدالرحمن، د/ محمد محب، د/ عبدالكريم جلال، د/ محمد حسام، وبمجهود من طاقم تمريض وفنيين  قسم القلب.

وأضاف أ. د. عبد الحميد عبد الشافي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، أنه تم تشغيل أول قائمة كى كهربية للقلب يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٠/٨ ، تحت إشراف أ.د/ أحمد الطيار  رئيس أقسام القلب والباطنة، وأ.د أيمن عمران رئيس وحدة القلب والقسطرة القلبية، وذلك بعد توريد أحدث جهاز كي ثلاثي الابعاد، حيث تم عمل دراسة كهروفسيولوجية وكي لعدد (ثلاث حالات) يعانون من اضطراب فى نظم القلب، بواسطة فريق طبي متميز تحت إشراف أ.د عزة قته رئيس قسم كهربية القلب بمعهد القلب القومي، أ.د محمد ادم، رئيس قسم كهروفسيولوجية القلب بالمستشفى، ونواب كهربية القلب  د. أحمد فوزي أبو الخير، د. هند عاطف، وبمجهود من طاقم تمريض وفنيين قسم القلب.

