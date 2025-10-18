عبدالغفار: الأمانة العامة للصحة النفسية تستعرض جهود مصر في الحد من أضرار المواد المخدرة

شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات المؤتمر الدولي الـ13 حول «الصحة والتهاب الكبد لدى متعاطي المخدرات»، الذي انعقد بمدينة كيب تاون جنوب إفريقيا خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، بحضور واسع من خبراء الصحة العامة ومقدمي الرعاية وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المؤتمر ركز على مفاهيم خفض ضرر المواد المخدرة، وتحسين صحة ورفاهية المرضى المتعافين من الإدمان، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في تبادل المعارف والخبرات، والدفاع عن الممارسات والسياسات الفعالة لتوحيد الجهود العالمية في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، أشار «عبدالغفار» إلى مشاركة وفد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في اجتماع رفيع المستوى ضمن المؤتمر، لمناقشة سبل تعزيز الوصول إلى خدمات الحد من الأضرار والعلاجات المضادة للفيروسات المباشرة (DAAs) عبر القارة الإفريقية، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات السوقية اللازمة لضمان التوزيع العادل والمنصف لهذه الخدمات الحيوية.

التحديات الرئيسية أمام دول القارة

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الجلسات تناولت التحديات الرئيسية أمام دول القارة في تقديم خدمات الحد من الأضرار، مع عرض حلول إقليمية عملية وشاملة لتوسيع نطاقها، بما يضمن استدامتها وتحقيق أكبر استفادة للفئات المستهدفة.

وأضاف «عباس» أن مخرجات المؤتمر شملت إعداد موجز تنفيذي يحتوي على توصيات عملية قابلة للتطبيق، تدعم تطوير وتوسيع خدمات خفض الضرر، وتحسين فرص الحصول على العلاج والرعاية، في إطار تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الدولي بمجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وفي الختام، أكدت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان حرصها على التفاعل الفعال في المحافل الدولية، ونقل التجارب والخبرات الناجحة المصرية، متماشيةً مع توجهات الدولة نحو دعم الحق في الصحة للجميع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».