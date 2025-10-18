قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
تعديل طفيف.. سبب غريب وراء تغيير موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي
رئيس شعبة المخابز: زيادة الوقود لن تؤثر على سعر الخبز المدعم
رواتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية بخدمات العملاء والدعم الفني
القوة الضاربة الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية
عاجل | إيران تحل نفسها من أي التزامات نووية .. وبيان لعراقجي
أمراض تمنع أصحابها من السفر لأداء فريضة الحج.. تعرف عليها
أخبار البلد

«الصحة» تواصل برنامج «درّب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بالمنشآت الصحية

برنامج «درّب فريقك»
برنامج «درّب فريقك»
عبدالصمد ماهر

استكملت وزارة الصحة والسكان، فعاليات البرنامج التدريبي «درّب فريقك» (Train Your Team)، الذي تنفذه الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، ضمن جهودها المكثفة لتطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية في جميع المنشآت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الإدارة الاستراتيجية والجودة الشاملة داخل المنشآت الصحية، متماشيًا مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه يغطي أربعة محاور رئيسية تشمل: المهارات الفنية المتخصصة لتحسين تجربة المريض وإدارة الشكاوى وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى؛ والقيادة والمهارات الإدارية لصقل القدرة على اتخاذ القرارات وإدارة الفرق والموارد بفاعلية؛ والمهارات الرقمية لإتقان التحول الرقمي وأمن المعلومات وإدارة البيانات الضخمة؛ بالإضافة إلى المهارات الشخصية (Soft Skills) لتعزيز التواصل الاحترافي والتفاوض وتنمية الذكاء العاطفي.

استثمار الوزارة الاستراتيجي في رأس المال البشري

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن البرنامج يعكس استثمار الوزارة الاستراتيجي في رأس المال البشري، حيث يعزز كفاءة فرق الجودة لضمان سلامة المرضى وتحسين كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية بأكملها.

من جانبه، أوضح الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن الإدارة تتابع تنفيذ البرنامج بشكل مباشر عبر تقييم أسبوعي للأنشطة واستطلاعات رأي المشاركين وقياس التحسن في الأداء العملي للكوادر، مؤكدًا وجود خطة لاستمراره وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من فرق الجودة، بهدف ضمان استدامة رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات الصحية على المدى الطويل.

الصحة درّب فريقك Train Your Team الرعاية الصحية وزارة الصحة تحسين تجربة المريض

