فن وثقافة

رضا الباهي: عانيت كثيرا بسبب الرقابة على أفلامى.. خاص

رضا الباهي
رضا الباهي
أحمد إبراهيم

كشف المخرج التونسى رضا الباهي عن مدى معاناته مع الرقابة على المصنفات الفنية التونسية، مؤكدة أن أفلامه تعرضت إلى المنع أحيانا حتى ظهرت إلى النور. 

وقال رضا الباهي، فى تصريح خاص لصدى البلد:  “تعرضت بعض أفلامى إلى مقص الرقيب، وهو أمر اعتدت عليه فى تونس بسبب الرقابة، خاصة أن أفلامي تحاكي الواقع الذى نعيشه، وحتى آخر أفلامى “جزيرة الغفران” تعرض إلى المنع حتى تمت الموافقة عليه بعد ذلك”. 

فيلم جزيرة الغفران 

وحصل الفيلم الروائي جزيرة الغفران لـ المخرج التونسي رضا الباهي على 3 ترشيحات ضمن جوائز سبتيموس الدولية المرموقة، والتي من المقرر أن يُقام حفل تسليمها يومي 25 و26 سبتمبر في العاصمة الهولندية أمستردام في المسرح الملكي الدولي.

وترشح الفيلم لنيل 3 جوائز هم أفضل فيلم أفريقي وأفضل ممثل للطفل كميل كانيارد وأفضل ممثلة لـكاتيا جريكو.

جوائز سبتيموس هو احتفال دولي مرموق لتوزيع الجوائز على الأعمال الدولية التي تحتفي بالإبداع، ويضم المشاركون في حفل جوائز سبتيموس مشاركين سبق وقد حصلوا على جوائز البافتا والأوسكار والإيمي.

وتمنح جوائز سبتيموس الثلاثي رضا الباهي وكميل كانيارد وكاتيا جريكو فرصة الظهور في برنامج التلفزيون الهولندي يوم 25 سبتمبر.

وتعقيبًا على ترشح الفيلم للجوائز الدولية قال رضا الباهي مخرج الفيلم: "أتشرف حقًا بأن فيلمنا جزيرة الغفران قد تلقى ثلاث ترشيحات من جوائز سبتيموس المرموقة، وباعتباري مخرج الفيلم ومؤلفه ومنتجه، أشعر بأنني قد حصلت امتياز ما لأنني نلت فرصة العمل مع الممثلة الموهوبة للغاية كاتيا جريكو والممثل الصاعد كميل كانيارد".

وأضاف: "الترشح لجائزة أفضل فيلم إفريقي بمثابة شهادة قوية على الاعتراف المتنامي بالمخاطر التي تفرضها الطفرة الأخيرة في أشكال مختلفة من الأصولية وهي ما تهدد التعايش المتناغم والتسامح الذي كان موجودًا بشكل اعتياديًا بين الثقافات المختلفة والأعراق والمعتقدات الدينية؛ يؤكد هذا الاعتراف على أهمية تسليط الضوء على هذه القضايا الملحة من خلال وسيط الفيلم".

وسبق وترشح الفيلم لنيل جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما شارك في مهرجان واشنطن دي سي السينمائي، وأيام القاهرة السينمائية بزاوية، ومهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، ومهرجان القدس للفيلم العربي.  

