ستيلانتيس وبوني.إيه آي تطوران سيارات ذاتية القيادة في أوروبا

أعلنت شركتا ستيلانتيس وبوني.إيه آي الصينية عن توقيع اتفاقية جديدة لتطوير واختبار مركبات ذاتية القيادة في أوروبا، وذلك ضمن مساعي الجانبين لتعزيز تقنيات التنقل الذكي والقيادة بدون تدخل بشري.

وتهدف الشراكة إلى دمج نظام القيادة الذاتية المتقدم من بوني.إيه آي مع منصة ستيلانتيس للمركبات الكهربائية متوسطة الحجم، لتوفير مركبات قادرة على القيادة الذاتية من المستوى الرابع، أي دون الحاجة لتدخل السائق بوضع اليدين على عجلة القيادة أو مراقبة الطريق.

ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في لوكسمبورج باستخدام سيارة بيجو e-Traveller الكهربائية، على أن تمتد الاختبارات إلى عدة مدن أوروبية تمهيدا للإطلاق التجاري المخطط له عام 2026.

وتركز التجارب باستخدام سيارة بيجو ‏e-Traveller‏ الكهربائية، على جوانب السلامة، والكفاءة التشغيلية، والامتثال للمعايير التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، حيث أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تسريع التحول إلى مستقبل أكثر أمان واستدامة ‏في مجال النقل التجاري الذكي داخل أوروبا.‏

تعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية ستيلانتيس لتوسيع حضورها في قطاع المركبات التجارية الذكية، حيث تحتل موقع قوي في السوق الأوروبية من خلال علامتها التجارية المتخصصة Pro One.

ومن جانبها، تمتلك بوني.إيه آي خبرة واسعة في مجال القيادة الذاتية، وتدير بالفعل خدمات تاكسي ذاتي القيادة بالكامل في مدن رئيسية بالصين، وستقود عملياتها الأوروبية من خلال فرعها في لوكسمبورج، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".