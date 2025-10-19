قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية
« الزفة دخلت في العامود » .. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالسويس
أحمد حمودة: توروب صاحب شخصية قوية.. وإمام عاشور لا يُقارن بأي لاعب في مصر
اختلاق ذرائع كاذبة.. «حماس»: حصار إسرائيل لمعبر رفح انتهاك صارخ لاتفاق التهدئة
نجم الزمالك: «يورتشيتش» أفضل مدرب في مصر.. وبيراميدز ينافس الكبار
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
«شمشون ودليلة» في انتظارك.. أحمد العوضي يُحقق أمنية طفلة مُحاربة للسرطان: «أوامر يا ليلى»
«اللي مش عايز ميجيش».. أحمد سعد يُعلن موعد حفله القادم في ألمانيا

علا محمد

نشر المطرب أحمد سعد مقطع فيديو جديد، لجمهوره ومتابعيه من داخل طائرته الخاصة أثناء سفره، وأعلن عن حفله المقبل في ألمانيا.

وظهر في الفيديو وهو يتحدث بطريقة ساخرة وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: "بالنسبة لجمهوري في ألمانيا، مش هافضل أقول جمهوري الحبيب ومستنيكو، أنا عامل حفلة يوم 8 نوفمبر، واللي عايز ييجي ييجي، واللي مش عايز ميجيش".

وواصل الفنان أحمد سعد، تألقه الفني حيث طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد،وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

أغنية “الليلة بلدنا فى فرحة الليلة”

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح والانتصار.

المطرب أحمد سعد أحمد سعد حفله المقبل في ألمانيا الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة الليلة بلدنا في فرحة الليلة ألحان مدين كلمات أحمد حسن

