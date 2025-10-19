«اللي مش عايز ميجيش».. أحمد سعد يُعلن موعد حفله القادم في ألمانيا

نشر المطرب أحمد سعد مقطع فيديو جديد، لجمهوره ومتابعيه من داخل طائرته الخاصة أثناء سفره، وأعلن عن حفله المقبل في ألمانيا.

وظهر في الفيديو وهو يتحدث بطريقة ساخرة وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: "بالنسبة لجمهوري في ألمانيا، مش هافضل أقول جمهوري الحبيب ومستنيكو، أنا عامل حفلة يوم 8 نوفمبر، واللي عايز ييجي ييجي، واللي مش عايز ميجيش".

وواصل الفنان أحمد سعد، تألقه الفني حيث طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد،وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

أغنية “الليلة بلدنا فى فرحة الليلة”

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح والانتصار.