المتحدة للرياضة تكشف عن مشاركة أحمد سعد وحمادة هلال في احتفالية صعود منتخب مصر لكأس العالم 2026

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن مفاجأة لجماهير الكرة المصرية من أجل حضور مباراة منتخب مصر مع منتخب غينيا بيساو على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشرت الشركة عبر حسابها على موقع فيس بوك: "التاريخ يكتب من جديد.. واحتفال الصعود ينتظركم.. يلا نكتب تاريخ.. كن جزءاً من الحدث الأكبر بالاحتفال بالصعود إلى كأس العالم 2026، في أجواء خيالية مع النجمين حمادة هلال وأحمد سعد".

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في العاشرة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، وتنقل قناة أون سبورت المباراة في نفس التوقيت، مصحوبة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من النجوم السابقين.

وقد نجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه المهم على جيبوتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات.

ويأتي ذلك ضمن تنظيم احتفالية خاصة بالمنتخب عقب مباراته الأخيرة أمام غينيا بيساو، احتفالاً بتأهل الفراعنة إلى كأس العالم، كما ستقوم الشركة المتحدة للرياضة بتكريم الشركات الراعية التي ساهمت في دعم المنتخب، على رأسها شركة العاصمة الإدارية وأورا وبنك مصر ودانين، تقديراً لمساهمتها في مسيرة النجاح.