دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي في طريق العودة للقاهرة بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي|شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من عودة بعثة النادي الأهلي إلي القاهرة بعد الفوز علي إيجل نوار البوروندي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، مباشرة من الملعب الذي يستضيف مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا، إلى مطار بوجامبروا الدولي في رحلة العودة إلي القاهرة.

والتقى الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر امس السبت بتوقيت القاهرة «الثالثة بتوقيت بوروندي» في ذهاب دور الـ 32لدوري أبطال إفريقيا.