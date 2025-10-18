قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رياضة

سيدات يد الأهلي يصل نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على فاب الكاميروني

عبدالحكيم أبو علم

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة حاليًّا بالمغرب بعد فوزه على فاب الكاميروني، بنتيجة 23 - 19، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، بنصف نهائي البطولة.

أقيمت المباراة داخل صالة محمد الخامس، ونجح الفريق الكاميروني في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 9 - 8، غير أن «سيدات يد الأهلي» نجح في تعديل الأوضاع خلال الشوط الثاني وتمكن الفريق من العودة والفوز بنتيجة 23 - 19.

وشهدت المباراة حضور الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة في المغرب، إلى جانب خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية مع الفائز من فريقي بترو أتلتيكو الأنجولي وكالارا ياوندي الكاميروني.

وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من نوال خليل، ونصرة عيد، ورحمة محمد، ورنا راضي، وتقى كامل، وليلى حماد، وملك أحمد، وفرح حازم، وشهد الشواربي، وآلاء صابر، وروان سعيد، وأمينة عاطف، وسهيلة خالد، ونوران خالد، وكاتالا إيزابيل، ودولوريس روزاريو.

ويضم الجهاز الفني لسيدات يد الأهلي كلًا من محمد عادل مديرًا فنيًّا، وهشام عبد الوهاب مدربًا عامًّا، ومحمد حسن موسى مدربًا، وصلاح الدين إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وطارق رضوان مدير الفريق، وأميرة السيد عبد العال إداري الفريق، وآلاء طلبة طبيبة الفريق، ومحمد كمال الدين محللًا فنيًّا للمباريات، ومحمود فرج إخصائي الإعداد البدني والتأهيل، وتغريد طارق إخصائي التدليك، وندى راشد إخصائي تأهيل نفسي، وهدير أحمد إخصائي علاج طبيعي، وحبيبة هشام إخصائي علاج طبيعي.


 

