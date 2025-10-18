«رجال يد الأهلي» يخوض مرانه استعدادًا لنصف نهائي بطولة إفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادًا لمواجهة نصف نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تجمعه أمام فريق فاب الكاميروني غدًا الأحد.



وخاض فريق رجال يد الأهلي مرانه داخل صالة محمد الخامس التي تستضيف المباراة، بعدما حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي بالفوز على فريق فلاورز البنيني بنتيجة 43 - 22، في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة.



وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا" ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.



ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.