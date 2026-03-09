قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
نجم الأهلي: أفضل خوض مجال التدريب بعد الاعتزال
كارثة إنسانية في بيروت.. نساء يلدن في الشوارع هربا من القصف الإسرائيلي
لوقف التصعيد.. جوزيف عون يقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعراض ملامح الرؤية الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل لبعض محافظات الصعيد

مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة
مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة
ايمان البكش

شهدت الجلسة الثانية من مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والذي شهدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وعدد من المحافظين ، استعراضاً من الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف والدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر لملامح الرؤية الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل. 

أدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم ملامح الرؤية الاستراتيجية لمحافظة الفيوم حتى عام 2040 والخطة الاستثمارية متوسطة الأجل حتى عام 2030، وأوضح أن إعداد الاستراتيجية تم وفق منهجية تشاركية بمشاركة الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تحديد أولويات التنمية بالمحافظة وتعزيز كفاءة التخطيط والاستثمار المحلي. ￼

وأشار محافظ الفيوم  إلى أن المحافظة تمتلك مقومات تنموية متميزة، نظراً لموقعها الاستراتيجي بإقليم شمال الصعيد وقربها من إقليم القاهرة الكبرى، إضافة إلى ما تتمتع به من موارد طبيعية وبشرية وتنوع في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة البيئية، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. ￼

كما أوضح الدكتور محمد هانئ غنيم أن الرؤية التنموية للمحافظة تستهدف بحلول عام 2040 بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير الخدمات والبنية الأساسية، وتحفيز الاستثمار، وتنمية الصناعات التحويلية والتصنيع الزراعي، إلى جانب تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

كما استعرض اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف خلال الجلسة ملامح الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة بالمحافظة، وأكد المحافظ أن الخطة تستند إلى تحليل دقيق للموارد والإمكانات المتاحة بالمحافظة، مع تحديد أولويات تنموية واضحة تسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة حياة المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظة على المستويين الإقليمي والوطني.

وأشار اللواء عبدالله عبدالعزيز إلى أن رؤية بني سويف 2040 تستهدف بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام، يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية والبنية الأساسية المتاحة بالمحافظة. وتركز الاستراتيجية على تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز سلاسل القيمة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، والصناعات التعدينية، والصناعات التكنولوجية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

كما استعرض محافظ بني سويف أبرز محاور الخطة الاستثمارية والفرص الواعدة بالمحافظة، والتي ترتكز على تطوير المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية المتخصصة، ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية، وتحسين البنية التحتية والخدمات بالمناطق الاستثمارية. 

وأكد أن المحافظة تسعى إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية واضحة وشفافة، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية.

كما استعرض المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ملامح تنفيذ استراتيجية المحافظة التنموية، مؤكداً أن الطبيعة الخاصة للمحافظة وتنوعها الجغرافي والثقافي استدعى تبني منهج مختلف في تطبيق الاستراتيجية بما يتناسب مع خصوصيتها التنموية ، كما يجري العمل على دمج توجهات استراتيجية أفريقيا 2063 في مسار التنمية بالمحافظة، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي مع محافظة الوادي الجديد، بما يدعم فرص التنمية المشتركة واستغلال الموارد المتاحة.

وأكد محافظ أسوان أن لكل مركز من مراكز أسوان دورًا محوريًا ومحددًا في تفعيل الاستراتيجية على أرض الواقع، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المميزة لأسوان وتعزيزها كجزء أساسي من مسار التنمية. وفي هذا الإطار، يجري الإعداد لإطلاق استراتيجية العمل الأهلي بأسوان 2040 واستراتيجية تمكين الشباب 2040، بما يعزز دور المجتمع المدني والشباب في دعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة

كما استعرض الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر الملامح العامة للمحافظة، موضحًا أن الرؤية الاستراتيجية لمحافظة الأقصر حتى عام 2040 تستهدف تحويلها إلى مركز عالمي للثقافة والتنمية المستدامة، من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية، وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر دعم الزراعة والصناعات التحويلية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد  أن الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل للمحافظة تتضمن حزمة متكاملة من البرامج والمشروعات في قطاعات الاقتصاد المحلي والتنمية العمرانية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والبيئية، وتركز هذه البرامج على تنويع الاقتصاد المحلي، وتأهيل القوى العاملة، ودعم التنمية الريفية، وتحسين المرافق العامة، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب طرح فرص استثمارية واعدة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي بالمحافظة.

التنمية المحلية منال عوض اطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

شهادة الجيش

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة

استعراض ملامح الرؤية الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل لبعض محافظات الصعيد

الدكتور احمد السبكي

رئيس الرعاية الصحية يعلن حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء الأقاليم ومديري أفرع الهيئة

بالصور

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد