يبحث كثير من الشباب عن طريقة استخراج شهادة الجيش أو شهادة الإعفاء من الجيش باستخدام الهاتف المحمول، خاصة عند التقديم للوظائف أو السفر إلى الخارج.

وقد أتاحت وزارة الدفاع من خلال هيئة التنظيم والإدارة، إدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة، خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من تقديم الطلب وسداد الرسوم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التجنيد، ما يوفر الوقت والجهد.

شهادة الجيش

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

يمكن الحصول على شهادة الخدمة العسكرية أو بدل فاقد بالموبيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة الدفاع عبر الرابط:

(https://www.mod.gov.eg/)

2. اختيار هيئة التنظيم والإدارة ثم الدخول إلى إدارة التجنيد والتعبئة.

3. اختيار الخدمة المطلوبة وهي استخراج شهادة الخدمة العسكرية.

4. إدخال البيانات الشخصية والأسرية بدقة لضمان سرعة مراجعة الطلب.

5. متابعة حالة الطلب إلكترونيا باستخدام رقم الطلب الذي يحصل عليه المتقدم بعد التسجيل.

ويمكن سداد الرسوم بعدة طرق، أبرزها:

الدفع الإلكتروني أثناء تقديم الطلب عبر الموقع.

السداد من خلال منافذ فوري المنتشرة في جميع المحافظات.

الدفع يدويا داخل قسم التجنيد والتعبئة.

أماكن استلام شهادة الجيش بعد التقديم

رغم أن عملية تقديم الطلب تتم إلكترونيا، إلا أنه يتعين على المتقدم التوجه إلى قسم التجنيد والتعبئة التابع لمديرية الأمن الخاصة بمحافظته لاستلام الشهادة.

ويظهر بعد تقديم الطلب رقم متابعة يجب الاحتفاظ به لتقديمه عند الاستلام.

شهادة الجيش

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الجيش من المنزل

لتجنب رفض الطلب، يجب تجهيز المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.

بطاقة الخدمة العسكرية (6 جند) من مكتب التجنيد.

بيان قيد عائلي للأب أو الزوجة في حالة العائلة المشتركة.

تجديد شهادة الجيش أو استخراج بدل فاقد

يمكن أيضا تجديد شهادة الخدمة العسكرية أو استخراج بدل فاقد عبر نفس خطوات التقديم الإلكتروني، مع إرفاق بعض المستندات الإضافية عند الحاجة، مثل:

نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

شهادة الجيش

مميزات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

توفر هذه الخدمة الرقمية العديد من المزايا للمواطنين، من أبرزها:

إمكانية تقديم الطلب من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التجنيد.

تقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية.

سهولة متابعة الطلب وسداد الرسوم إلكترونيا.

سرعة الحصول على شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

وتأتي هذه الخدمة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة عبر الإنترنت.