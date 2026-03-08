جيش الاحتلال يعلن مهاجمة أهم مركز جوي للحرس الثوري في قلب طهران

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان له، اليوم "الأحد"، عن مهاجمة قواته لمقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري في قلب طهران.



وجاء في البيان: "خلال موجات الغارات التي شنها سلاح الجو تم استهداف مقرّ سلاح الجو التابع للحرس الثوري".

وأضاف البيان: "كان المقر يعتبر مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للقوات الجوية التابعة للنظام حيث عملت داخله مقر وحدة الصواريخ الباليستية، ومنظومة الطائرات المسيّرة، وبقية تشكيلات سلاح الجو التابعة للنظام".

وتابع: "يتولى هذا المقرّ مسؤولية بلورة صورة الوضع العملياتي، إضافة إلى التخطيط لهجمات موجهة ضد دولة إسرائيل ودول المنطقة".

وختم البيان: "تأتي هذه الضربة في إطار الضربة القاسية التي تكبدتها منظومـة الصواريخ الباليستية التابعة للنظام الإيراني، كما تُلحق ضررًا بقدرته على تنسيق عمليات الإطلاق باتجاه دولة إسرائيل".