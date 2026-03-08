وزير خارجية لبنان: المساس بأمن الدول الشقيقة وسيادتها أمرٌ لا يمكن قبوله

أعرب وزير الخارجية اللبنانى يوسف رجي، عن استنكار لبنان الشديد وإدانته القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي طالت دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية والعراق، مؤكداً أن هذه الأعمال العدائية مرفوضة بكل المقاييس والمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة "رجي" في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمخصص لبحث ملف استهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية في ضوء الهجمات الإيرانية.

وشدد الوزير اللبناني على أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يستوجب الإدانة بأشد العبارات، وأن المساس بأمن الدول الشقيقة وسيادتها أمرٌ لا يمكن قبوله.

وأكد تضامن لبنان التام مع هذه الدول وشعوبها، مجدداً وقوفه الثابت إلى جانبهم في مواجهة أي تهديد لأمنهم واستقرارهم.

كما استعرض القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في اجتماعها الطارئ عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل، والقاضي بـ"حظر النشاطات العسكرية والأمنية للحزب" و"إلزامه تسليم سلاحه فورا دون أي تأخير".

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن أسفه العميق لكون حزب الله عاد مجدداً وتجاهل المصالح اللبنانية العليا لخدمة أجندات خارجية؛ إذ انخرط في الدفاع عن إيران، وجرّ لبنان إلى حرب لا علاقة له بها؛ مما استدرج عمليات عسكرية إسرائيلية قاسية على المناطق اللبنانية.

وشدد على أن حزب الله يتفرد بالقرار بمعزل عن الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني بريئان من هذه التصرفات ومن تبعاتها.