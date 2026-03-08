إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"

أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني، أن المدمرة الإيرانية "دنا" تعرضت لاستهداف من قبل القوات الأمريكية "خارج ساحة المعركة"، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من أفراد طاقمها.





وجاء في بيان الجيش الإيراني ، أن المدمرة كانت تقل طاقما مكونا من 136 شخصا، مشيرا إلى أن 104 من أفراد الطاقم "نالوا مقام الشهادة"، فيما لا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين.

وأضاف البيان أن 32 من كوادر السفينة أصيبوا ويخضعون حاليا للعلاج في مستشفى بدولة سريلانكا.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن ظروف الاستهداف أو الموقع الذي تعرضت فيه المدمرة للهجوم، في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة على إيران منذ 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات في البحر والجو.