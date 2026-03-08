ترامب وستارمر يناقشان استخدام قواعد سلاح الجو الملكي

أ ش أ

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصالاً هاتفياً اليوم، الأحد، بعد ساعات من أحدث انتقادات الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء.

ناقش ترامب وستارمر، الوضع في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفق متحدث باسم رئيس الوزراء في "10 داونينج ستريت".

وشمل ذلك "استخدام قواعد سلاح الجو الملكي لدعم الدفاع الجماعي عن النفس للشركاء في المنطقة".

وأضاف المتحدث: “كما قدّم رئيس الوزراء تعازيه للرئيس ترامب والشعب الأمريكي في أعقاب مقتل ستة جنود أمريكيين” بحسب قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.

يأتي هذا النقاش بعد أن وصف دونالد ترامب المملكة المتحدة بأنها "من كانت حليفنا العظيم".. وقال لستارمر: "لسنا بحاجة إلى من ينضم إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا بالفعل".

وردّ ستارمر قائلاً إن المملكة المتحدة بحاجة إلى "الجدية، لا إلى المناورات السياسية".

وقال ستارمر - في مقال له في صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية- "بينما تسعى أحزاب المعارضة إلى تقويض مكانة بريطانيا على الساحة الدولية، فإن حكومتي العمالية تُركّز على حماية الشعب البريطاني في الداخل والخارج".