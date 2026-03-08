الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد عن عودة أكثر من 32 ألف مواطن أمريكي سالمين من الشرق الأوسط منذ 28 فبراير الماضي.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية، ديلان جونسون، في بيان له، بأن الوزارة قد أنجزت نحو عشرين رحلة طيران مستأجرة، وأن عمليات النقل الجوي والبري "تستمر في التزايد" رهناً بالظروف الأمنية.

وأضاف جونسون، أن "توافر الرحلات الجوية التجارية في جميع أنحاء المنطقة مستمر في التحسن".

ووفقًا للبيان، قدمت وزارة الخارجية مساعدات مباشرة لأكثر من 19 ألف أمريكي في الخارج.

وتأتي هذه الأرقام المحدثة في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية انتقادات من بعض الأمريكيين بشأن جهودها لتسهيل عودتهم.