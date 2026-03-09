وظائف خالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف التي أعلنتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بفتح باب التعاقد مع عدد من المحامين حديثي التخرج دون خبرة بنظام المكافأة الشاملة، وذلك وفقا للائحة نظام العاملين ولائحة المحامين بالشركة، ضمن الإعلان الخارجي رقم 2 لسنة 2026.

وظائف

عدد الوظائف المطلوبة بكل محافظة

أوضحت الشركة حاجتها لتعيين عدد من المحامين الحاصلين على ليسانس حقوق عربي أو شريعة وقانون (ذكور فقط لطبيعة العمل)، موزعين على عدد من المحافظات على النحو التالي:

5 محامين بمحافظة أسوان

10 محامين بمحافظتي القاهرة والجيزة

5 محامين بمحافظة الإسماعيلية

5 محامين بمحافظة الإسكندرية

10 محامين بمدينة طلخا

5 محامين بمحافظة المنيا

كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى 15 محاميا من الحاصلين على ليسانس حقوق إنجليزي (ذكور وإناث) للعمل بالديوان العام للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكون المتقدمون من المقيمين بمحافظتي القاهرة أو الجيزة.

وظائف

الشروط العامة للتقديم على وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء

حددت الشركة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي:

الحصول على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

القيد في نقابة المحامين المصرية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاما في تاريخ الإعلان.

أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء نهائي منها.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

اجتياز الاختبارات المقررة التي تحددها الشركة.

يتم الاختيار وفق أعلى الدرجات في الاختبارات وبما يتوافق مع احتياجات العمل.

أن يكون محل الإقامة مطابقا لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت الشركة مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب إرفاقها عند التقديم، وتشمل:

السيرة الذاتية مرفق بها صورة شخصية حديثة.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة القيد بنقابة المحامين.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

وظائف

طريقة التقديم على الوظائف

يتم التقديم من خلال التسجيل ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF عبر الرابط الإلكتروني التالي:

(https://forms.gle/QVdYHhZKCQRom215A)

وأشارت الشركة إلى أن آخر موعد للتقديم هو 15 مارس 2026، مؤكدة أن الإعلان موجه إلى حديثي التخرج دون خبرة، على أن يتم التعاقد بنظام المكافأة الشاملة وفقا للوائح المعمول بها داخل الشركة.