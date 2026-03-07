قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وظائف خالية برواتب 20 ألف جنيه.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يتزايد اهتمام الكثير من المواطنين بالبحث عن فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل، بعد فتح باب التقديم لمئات الوظائف الجديدة في مجال الأمن والحراسة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والمساهمة في الحد من معدلات البطالة.

وظائف

وظائف خالية برواتب 20 الف جنيه

وتتميز هذه الفرص برواتب تنافسية تبدأ من 8500 جنيه شهريا، وقد تصل إلى 20 ألف جنيه للوظائف القيادية، إلى جانب توفير مزايا تأمينية وصحية كاملة للعاملين، بعدد من كبرى شركات الحراسة والأمن لعدد كبير من الكوادر البشرية، حيث توزعت الوظائف المتاحة على النحو التالي:

أفراد أمن: عدد 400 وظيفة براتب شهري ثابت 8500 جنيه.
مشرفو أمن: 30 فرصة عمل براتب يصل إلى 10000 جنيه شهريا.
مديرو مواقع: برواتب تتراوح بين 17الف و20 الف جنيه، مع اشتراط توافر الخبرة القيادية.
موظفات استقبال: براتب 8500 جنيه للعمل بالمواقع الإدارية.

شروط التقديم والمزايا الوظيفية

تستهدف الوزارة الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، مع وضع مجموعة من الضوابط لضمان الكفاءة والجدية في العمل، ومن أبرز الشروط والمزايا:

الحصول على مؤهل دراسي مناسب لطبيعة الوظيفة المتقدم لها.
توفير تأمين اجتماعي وطبي شامل للعاملين بدءا من أول يوم عمل.
إتاحة بعض المزايا الإضافية مثل توفير سكن للمغتربين ووسائل انتقال من وإلى مواقع العمل، خاصة في المواقع الحيوية مثل محطات المترو والمنشآت الخدمية.

وظائف

الأوراق المطلوبة للتقديم

ويمكن الراغبين في التقديم إلى تجهيز ملف التعيين متضمنا المستندات التالية:

أصل المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد.
شهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
كعب عمل حديث وشهادة قياس مستوى المهارة.
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
عدد 8 صور شخصية حديثة.

كيفية التقديم على الوظائف

 التقديم بالتوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، أو التقديم لدى مقر الشركة المعلنة في عمارات العبور بمنطقة مصر الجديدة.

كما تتيح الوزارة إمكانية الاستفسار عبر الخطوط الساخنة المعلنة، بهدف تسهيل إجراءات التقديم وضمان سرعة شغل الوظائف المتاحة.

فرص العمل وزارة العمل الوظائف الجديدة وظائف

