عقوبات رادعة تنتظرهم.. تحرير 8 محاضر حرق مكشوف للذرة بـ 3 مراكز بأسيوط

تمكنت حملة مكبرة من جهاز شئون البيئة بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع الإدارات الزراعية وإدارة شئون البيئة بمراكز أسيوط وديروط والفتح من تحرير 8 محاضر حرق مكشوف لمخلفات الذرة الشامية.

يأتي ذلك بتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وإشراف الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

ظهور السحابة السوداء



وقال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ان المحافظة تكثف من جهودها لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية باعتبارها سلوكًا سنويًا ضارًا يلجأ إليه بعض المزارعين، مما يتسبب في تلوث الهواء وظهور السحابة السوداء وأضرار بيئية وصحية جسيمة مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية كل في نطاق عمله للحد من تلك الظاهرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المزارعين والارتقاء بالقطاع الزراعي تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

تحرير 8 محاضر حرق مكشوف بمراكز أسيوط وديروط والفتح



وأشار محافظ أسيوط إلى تحرير 8 محاضر حرق مكشوف بمراكز أسيوط وديروط والفتح، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدى لهذه الظاهرة من جانبه، وتوقيع غرامات رادعة على المخالفين وفق القوانين المنظمة، لضمان ردع كل من يتسبب في الإضرار بصحة المواطنين أو البيئة المحيطة.

وفي سياق متصل قال محافظ أسيوط، إن مديرية الزراعة عقدت اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، وبمشاركة المهندس حمدي محمد خليل، مدير عام الإرشاد الزراعي، وعدد من أساتذة مركز البحوث الزراعية، لمناقشة الاستعدادات للموسم الشتوي والحد من ممارسات الحرق المكشوف خلال الموسم الصيفي.

وتناول الاجتماع خطة الندوات الإرشادية خلال الفترة المقبلة، واحتياجات المراكز من تقاوي المحاصيل الشتوية المعتمدة، إلى جانب خطط عمل الوحدات الزراعية في مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وصدفا، كما جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التوعية بسبل الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف أو أسمدة عضوية بديلة عن الكيماوية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمزارع وحماية البيئة.



يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).