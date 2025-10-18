قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: استرداد 2883 مترًا مربعًا وإزالة 67 حالة تعدي

استرداد 2883 مترًا مربعًا وإزالة 67 حالة تعدي بأسيوط
استرداد 2883 مترًا مربعًا وإزالة 67 حالة تعدي بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة 67 حالة تعدي على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، وذلك خلال حملات مكثفة شملت 7 مراكز وحي شرق وحي غرب أسيوط ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بشأن التصدي الحاسم لجميع أشكال التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء العشوائي.

استرداد 2883 مترًا مربعًا من المباني المخالفة

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في مراكز أسيوط، ومنفلوط، وصدفا، وساحل سليم، والفتح، والبداري، والقوصية، إلى جانب حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد 2883 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، و547 فدانًا و13 قيراطًا و7 أسهم من الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها.

سرعة الإنجاز وفرض هيبة الدولة

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، والتي تنفذ خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، تأتي في إطار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الحملات تنفذ باستخدام معدات المراكز والأحياء لضمان سرعة الإنجاز وفرض هيبة الدولة، مع التشديد على عدم التهاون في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتابع المحافظ أن الإزالات تضمنت 22 حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز أسيوط، و9 حالات بمركز منفلوط على أراضي تقنين تابعة للإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى حالتين بمركزي صدفا وساحل سليم، و10 حالات بمركز الفتح على أراضي هيئة التعمير، و3 حالات بمركز البداري على متغيرات مكانية وأملاك الري، إلى جانب 17 حالة تعدي على أراضي شركة الريف المصري بمركز القوصية، فضلًا عن حالتي إزالة فورية لمتغيرات مكانية في حي شرق وحي غرب.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  (16528).

