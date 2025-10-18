محافظ أسيوط يتابع منظومة تجهيز وتصدير "الذهب الأحمر" بقرية بويط

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية تفقد خلالها مواقع تجهيز وتصدير محصول الرمان بقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم، وهي القرية التي اشتهرت بكونها من أهم مناطق إنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الذي يلقب بـ "الذهب الأحمر"، نظرًا لقيمته الاقتصادية العالية وزيادة الطلب عليه محليًا ودوليًا ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم الصادرات الزراعية وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور عبد الرحيم وكيل وزارة الزارعة وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعدد من قيادات المحافظة والمصدرين والمزارعين، حيث التقى بمجموعات من المزارعين وأصحاب مراكز التصدير، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير زراعة وتصدير الرمان ورفع القدرة التنافسية للمنتج في الأسواق الخارجية.

إقبال واسع في الأسواق العربية والأوروبية

واطلع محافظ أسيوط على مراحل تجهيز المحصول بدءًا من الجمع من المزارع باستخدام سيارات مخصصة، مرورًا بعمليات الفرز والتنظيف وفق معايير الجودة العالمية، وصولًا إلى التعبئة في صناديق معدة خصيصًا للتصدير، وذلك بما يتوافق مع اشتراطات الدول المستوردة. كما أوضح المصدرون أن رمان أسيوط يجد إقبالًا واسعًا في الأسواق العربية والأوروبية، إلى جانب أسواق كبرى مثل روسيا وماليزيا وكندا وجنوب أفريقيا، وهو ما يعكس السمعة العالمية التي اكتسبها بفضل جودته ومذاقه الفريد.

وخلال لقائه بالمزارعين، أعرب اللواء دكتور هشام أبوالنصر عن تقديره لجهودهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الفلاح وتوفير كل التيسيرات الممكنة للمصدرين، في إطار استراتيجية شاملة لتعظيم العائد الاقتصادي للمحاصيل الزراعية وزيادة حجم الصادرات المصرية. وأكد أن المحافظة حريصة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المزارعين والمصدرين، مشيرًا إلى أن موسم حصاد الرمان يمثل موسم خير ورخاء لأبناء ساحل سليم والقرى المحيطة، ويوفر مئات من فرص العمل للعمالة الموسمية، بما يحقق مردودًا اجتماعيًا واقتصاديًا مباشرًا.

وأضاف المحافظ أن رمان أسيوط لا يعد مجرد محصول زراعي تقليدي، بل هو عنصر رئيسي في تعزيز الاقتصاد المحلي، وركيزة يمكن البناء عليها لفتح آفاق أوسع للصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، نظرًا للقيمة الغذائية والطبية العالية التي يتمتع بها. كما شدد على استمرار جهود المحافظة لدعم المزارعين في تحسين جودة المحصول وتوسيع الرقعة الزراعية، بما يرسخ مكانة أسيوط كإحدى أهم المحافظات المصدّرة للرمان على مستوى الجمهورية.