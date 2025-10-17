محافظ أسيوط يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عدداً من مواقف السرفيس ومحطات الوقود بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام حركة النقل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب تعديل أسعار المواد البترولية، إلى جانب الاطمئنان على توافر المنتجات البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي.

التعريفة الجديدة راعت تحقيق العدالة

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مجمع مواقف الأزهر لسيارات الأجرة، حيث التقى عدداً من السائقين والمواطنين، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة راعت تحقيق العدالة بما يتناسب مع الزيادات المقررة في أسعار الوقود، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم تجاوزها ودعا المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ إضافية عن الأجرة المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي تجاوز عبر الخط الساخن 114 التابع لغرفة عمليات المحافظة.

كما أشار المحافظ إلى نشر البنرات والملصقات واللوحات الإرشادية التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، لافتًا إلى أن هناك لجان ميدانية مفاجئة ستتابع على مدار اليوم التزام السائقين وعدم استغلال الركاب أو مخالفة خطوط السير.

وشملت جولة المحافظ أيضًا المرور على محطة وقود شارع نزلة عبداللاه بحي شرق، حيث تفقد انتظام العمل وتوافر أرصدة الوقود، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، مع اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لمنع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار، والالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأصدر اللواء هشام أبوالنصر توجيهاته لمسؤولي المرور بضرورة تكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة داخل المواقف وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، وإقامة نقاط تفتيشية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة سواء في سيارات السرفيس أو التاكسي، مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

محافظ أسيوط يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات ويوجه بتكثيف الحملات محافظ أسيوط: ضبط ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغنايم

كما ناشد المحافظ المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات في الأجرة أو استغلال من قبل السائقين من خلال الأرقام التالية (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والبلاغات عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

وأكد محافظ أسيوط في ختام جولته أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على ضبط منظومة النقل الداخلي وضمان وصول الخدمة للمواطنين بالسعر العادل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في متابعة تطبيق قرارات التسعير الجديدة بكل حزم ودقة.