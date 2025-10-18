قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يشدد على مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الجهود لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية باعتبارها سلوكًا سنويًا ضارًا يلجأ إليه بعض المزارعين، مما يتسبب في تلوث الهواء وظهور السحابة السوداء وأضرار بيئية وصحية جسيمة مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية كل في نطاق عمله للحد من تلك الظاهرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المزارعين والارتقاء بالقطاع الزراعي تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

الحد من ممارسات الحرق المكشوف

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الزراعة عقدت اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، وبمشاركة المهندس حمدي محمد خليل، مدير عام الإرشاد الزراعي، وعدد من أساتذة مركز البحوث الزراعية، لمناقشة الاستعدادات للموسم الشتوي والحد من ممارسات الحرق المكشوف خلال الموسم الصيفي.

وتناول الاجتماع خطة الندوات الإرشادية خلال الفترة المقبلة، واحتياجات المراكز من تقاوي المحاصيل الشتوية المعتمدة، إلى جانب خطط عمل الوحدات الزراعية في مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وصدفا، كما جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التوعية بسبل الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف أو أسمدة عضوية بديلة عن الكيماوية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمزارع وحماية البيئة.

من جانبه، شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة بالقرى والمراكز، مع تحرير محاضر فورية وتوقيع غرامات رادعة على المخالفين وفق القوانين المنظمة، لضمان ردع كل من يتسبب في الإضرار بصحة المواطنين أو البيئة المحيطة.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114)، و(088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

أسيوط ظاهرة الحرق المكشوف ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية المزارعين تلوث الهواء السحابة السوداء مديرية الزراعة بأسيوط جهاز شئون البيئة

