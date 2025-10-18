عقب ختام المولد..محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المسجد الأحمدي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتطهير بمحيط المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وذلك عقب انتهاء احتفالات مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي مساء أمس الجمعة، والتي شهدت توافد مئات الآلاف من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الوفود العربية والإسلامية.

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بحي أول طنطا واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تنفيذ خطة مكثفة لرفع المخلفات الناتجة عن الاحتفالات وإزالة الإشغالات والخيام والعربات المؤقتة بمحيط المسجد الأحمدي والشوارع المؤدية إليه، مشيرًا إلى أن الحملات شملت رفع تراكمات القمامة، إلى جانب أعمال الغسيل والرش والتطهير بالمياه المخلوطة بالكلور والصابون، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري وهيئة النظافة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للمنطقة بعد مغادرة الزائرين.

استمرار أعمال الغسيل والتطهير للحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة بعد احتفالات المولد

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق النظافة والإشغالات خلال أيام المولد، مؤكدًا أن الأداء المتميز والانضباط الذي شهدته المنطقة يعكس روح المسؤولية والعمل الجماعي بين جميع الجهات التنفيذية، وهو ما ساهم في خروج المولد في أبهى صورة تنظيمية وخدمية تليق بمكانة محافظة الغربية وخصوصية المقام الأحمدي في قلوب المصريين.

كما شدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشوارع والميادين، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل أولًا بأول، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو إشغالات جديدة.

محافظ الغربية يوجه الشكر لكل الجهات التي شاركت في التنظيم والتأمين

وفي ختام متابعته، وجّه اللواء أشرف الجندي خالص شكره وتقديره لكافة الجهات التي شاركت في إنجاح فعاليات المولد الأحمدي، وعلى رأسها مديرية أمن الغربية، وقطاعات الصحة والاسعاف والتموين والكهرباء، والمواقف وحي اول طنطا وكافه الاحياء والمدن، مشيدًا بالتعاون الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية الذي أسهم في تنظيم احتفالات آمنة ومنضبطة عكست الصورة الحقيقية لمحافظة الغربية.