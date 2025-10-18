قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عقب ختام المولد..محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المسجد الأحمدي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتطهير بمحيط المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وذلك عقب انتهاء احتفالات مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي مساء أمس الجمعة، والتي شهدت توافد مئات الآلاف من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الوفود العربية والإسلامية.

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بحي أول طنطا واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تنفيذ خطة مكثفة لرفع المخلفات الناتجة عن الاحتفالات وإزالة الإشغالات والخيام والعربات المؤقتة بمحيط المسجد الأحمدي والشوارع المؤدية إليه، مشيرًا إلى أن الحملات شملت رفع تراكمات القمامة، إلى جانب أعمال الغسيل والرش والتطهير بالمياه المخلوطة بالكلور والصابون، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري وهيئة النظافة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للمنطقة بعد مغادرة الزائرين.

استمرار أعمال الغسيل والتطهير للحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة بعد احتفالات المولد

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق النظافة والإشغالات خلال أيام المولد، مؤكدًا أن الأداء المتميز والانضباط الذي شهدته المنطقة يعكس روح المسؤولية والعمل الجماعي بين جميع الجهات التنفيذية، وهو ما ساهم في خروج المولد في أبهى صورة تنظيمية وخدمية تليق بمكانة محافظة الغربية وخصوصية المقام الأحمدي في قلوب المصريين.

كما شدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشوارع والميادين، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل أولًا بأول، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو إشغالات جديدة.

محافظ الغربية يوجه الشكر لكل الجهات التي شاركت في التنظيم والتأمين

وفي ختام متابعته، وجّه اللواء أشرف الجندي خالص شكره وتقديره لكافة الجهات التي شاركت في إنجاح فعاليات المولد الأحمدي، وعلى رأسها مديرية أمن الغربية، وقطاعات الصحة والاسعاف والتموين والكهرباء، والمواقف وحي اول طنطا وكافه الاحياء والمدن، مشيدًا بالتعاون الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية الذي أسهم في تنظيم احتفالات آمنة ومنضبطة عكست الصورة الحقيقية لمحافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية أعمال النظافة تطهير وتعقيم الساحة الأحمدية مسجد السيد البدوى طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

بالصور

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد