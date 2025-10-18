عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص

في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، كشف الفنان عمر محمد رياض عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن عن وجود تحضيرات حاليًا لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي يُعد من علامات الدراما المصرية في التسعينيات.

وأكد رياض ، أن الجزء الجديد سيشهد ظهور وجوه شابة جديدة إلى جانب بعض أبطال العمل الأصليين، مشيرًا إلى أن القصة ستكون مختلفة لكنها مستوحاة من روح الجزء الأول، وتحمل العديد من المفاجآت الدرامية التي ستثير اهتمام الجمهور.

وأضاف نجل الفنان محمد رياض احد أبطال الجزء الأول من المسلسل والذي جسد دور عبد الوهاب ابن الفنان الراحل نور الشريف الذي جسد دور عبد الغفور البرعي، أن صناع العمل حريصون على تقديم جزء ثانٍ يليق بالجمهور وبتاريخ المسلسل، لافتًا إلى أن الورش الفنية بدأت بالفعل في كتابة الخطوط الدرامية الأولى، مع التشاور حول الأبطال المشاركين.

يُذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة النجم الراحل نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وحنان ترك، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا منذ عرضه الأول، ولا يزال يُعرض حتى اليوم ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.