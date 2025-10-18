قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
فن وثقافة

مخرج افتتاح مهرجان الجونة يكشف كواليس التحضيرات ومحور الحفل

المخرج عمرو الوديدي
المخرج عمرو الوديدي
نجلاء سليمان

كشف عمرو الوديدي، مخرج حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، كواليس التحضير للحفل الذي بدأ العمل عليه منذ شهر يناير الماضي، مشيرًا إلى أنه طلب إخراج الدورة الحالية، ليكلفه عمرو منسي بتقديم ثلاثة تصورات مختلفة للاختيار من بينها.

وقال الوديدي في تصريحات صحفية، إنه تعاون في التحضيرات مع مجموعة من المبدعين، من بينهم المصمم العالمي هاني أباظة، الذي يمتلك خبرات واسعة في عروض برودواي وأوروبا وأمريكا، وسبق أن صمم الاستعراضات في احتفاليتي نقل المومياوات الملكية وطريق الكباش، كما جمعتهما تجارب سابقة في منتدى شباب العالم على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف: "كان هدفنا هذا العام أن نقدم حفل افتتاح مختلفًا ومميزًا عن الدورات السابقة. وبما أنني كنت جزءًا من فرق العمل السابقة منذ الدورة الأولى، فقد كنت على دراية بالنقاط التي تحتاج إلى تطوير، فحرصنا على تقديم رؤية جديدة تعبّر بصدق عن هوية مهرجان سينمائي دولي بكل تفاصيله الفنية والتنظيمية."

وأوضح الوديدي أن فكرة الحفل هذا العام انطلقت من شعار المهرجان « سينما من أجل الإنسانية»، مؤكدًا أن الرؤية الإخراجية اعتمدت على مفهوم رمزي يربط بين فقرات الحفل بخيط خفي يمثل إنسانيتنا، قائلاً: "الإنسانية شيء لا يُرى بالعين، لكنها تُحسّ بالقلب، وهذا ما حاولنا تجسيده على المسرح من خلال التصميم البصري والرقصات والموسيقى والديكور والأداء الصوتي".

وأشار إلى أنه تم تصميم موسيقى تصويرية جديدة خاصة بالحفل وبمقاطع الفيديوهات ومنها تكريم أسماء الراحلين، إلى جانب تغيير شكل الديكور ليعكس روحًا متجددة لمهرجان الجونة، فضلًا عن ابتكار ما يشبه النشيد الرسمي للمهرجان الذي يُعزف داخل القاعة ليمنح الحدث طابعًا خاصًا ومؤثرًا.

تخرج عمرو الوديدي في كلية الإعلام عام 2002، وكان من أوائل دفعته، ليبدأ مسيرته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في عدد من الكليبات والبرامج المنوعة والإعلانات.

التحق بعد ذلك بقناة نايل لايف خلال فترة رئاسة الإعلامية سلمى الشماع، وشارك في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج المميزة قبل ظهور القنوات الخاصة، من بينها برنامج اسهر معانا. كما تدرب وعمل في التلفزيون المصري وشارك في العديد من برامج الهواء.

وشارك الوديدي أيضًا في عدد من الفعاليات الوطنية الكبرى التي شرفها بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، واحتفالات 6 أكتوبر، وافتتاح مدينتي المنصورة الجديدة وبرج العرب، بالإضافة إلى احتفالية عيد المرأة المصرية برعاية السيدة الأولى، إلى جانب مشاركته في موكب المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش.

وعلى الصعيد الدولي، عمل الوديدي كمخرج ومدير مسرح في العديد من الفعاليات الكبرى خارج مصر، منها اليوبيل الفضي للملك عبد الله الثاني، وحفل الزفاف الملكي لولي عهد الأردن، فضلًا عن مشاركته في عدد من الفعاليات الفنية والثقافية في الرياض والأردن.

