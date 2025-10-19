الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج

شهدت قرية الخيام التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية راح ضحيتها طفل لم يتجاوز السابعة من عمره، بعدما لقي مصرعه داخل منزله إثر تعرضه للدهس من قِبل "جاموسة"، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى دار السلام المركزي، يفيد بوصول الطفل "ا.ح.م" البالغ من العمر 7 سنوات، يقيم بقرية الخيام، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث دهس داخل المنزل.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الطفل كان يلهو داخل فناء المنزل أثناء وجود إحدى الجاموسات الخاصة بالأسرة، إلا أنها ثارت فجأة ودهسته بطريقة مفاجئة، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، والذي أكد أن سبب الوفاة يعود إلى كسر بالجمجمة ونزيف داخلي نتيجة الدهس، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أثارت الواقعة حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين ودعوا الطفل وسط أجواء من الألم والدعاء له بالرحمة والمغفرة.