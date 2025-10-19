قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي في طريق العودة للقاهرة بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي|شاهد
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام
إنجاز مصري جديد.. اتحاد الكرة يُهنئ بيراميدز بالتتويج القاري
مفاجأة .. استشاري تغذية: هرمون جديد يؤخذ بالحقن هيرجعك شباب تاني | فيديو
عبدالرحمن مجدي: بيراميدز.. قوة صاعدة في سماء إفريقيا
سامح الصريطي: الفن رسالة وقيمته في رفع الإنسان لا التسلية فقط |فيديو
محافظات

الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية الخيام التابعة لمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية راح ضحيتها طفل لم يتجاوز السابعة من عمره، بعدما لقي مصرعه داخل منزله إثر تعرضه للدهس من قِبل "جاموسة"، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى دار السلام المركزي، يفيد بوصول الطفل "ا.ح.م" البالغ من العمر 7 سنوات، يقيم بقرية الخيام، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث دهس داخل المنزل.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الطفل كان يلهو داخل فناء المنزل أثناء وجود إحدى الجاموسات الخاصة بالأسرة، إلا أنها ثارت فجأة ودهسته بطريقة مفاجئة، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، والذي أكد أن سبب الوفاة يعود إلى كسر بالجمجمة ونزيف داخلي نتيجة الدهس، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أثارت الواقعة حالة من الحزن بين أهالي القرية، الذين ودعوا الطفل وسط أجواء من الألم والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

