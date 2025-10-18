رئيس حي الكوثر تتابع تطبيق التعريفة الجديدة ومحطات الوقود في سوهاج

شهد حي الكوثر بمحافظة سوهاج، اليوم، جولات ميدانية مكثفة للتأكد من انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، وذلك في أعقاب تحريك أسعار المواد البترولية وتطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن المتابعة الدقيقة لتطبيق التعريفة الرسمية وضمان التزام السائقين بها بما يحقق الانضباط ويمنع استغلال المواطنين.

محافظة سوهاج

وتفقدت الدكتورة شربات الصوينع، رئيس حي الكوثر، موقف سيارات الأجرة داخل نطاق الحي، حيث تم التأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ولصق الاستيكرات الرسمية على سيارات الأجرة، مع متابعة انتظام تواجد السيارات داخل المواقف وعدم وجود أي معوقات أمام حركة الركاب.

كما تفقدت "الصوينع" عددًا من محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام العمل داخلها، مشددة على ضرورة تطبيق القانون ومراعاة الصالح العام في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكدت رئيس حي الكوثر استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة داخل المواقف ومحطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة قانونًا، وتوفير الراحة للمواطنين وتسهيل حركة التنقل داخل المحافظة.