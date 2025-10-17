محافظ سوهاج: تكثيف الحملات لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

وجّه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وإدارة المواقف، والمرور، ومديرية التموين، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين وذلك في إطار تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من اليوم.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أهمية المرور الميداني المستمر على مواقف السرفيس ومحطات الوقود، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من عدم استغلال المواطنين، مشددًا على التعامل الحاسم مع أي مخالفات من سائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وشدد “سراج” على ضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم لخطوط السير دون وجه حق.

وكلّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتواجد أحد نوابهم بصفة مستمرة داخل المواقف الرئيسية والفرعية لمتابعة حركة السيارات ومدى الالتزام بالتعريفة المقررة والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين، مع رفع تقارير ميدانية دورية لغرفة العمليات بالمحافظة عن الموقف التنفيذي بكل مركز أو مدينة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع الموقف على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمدن المختلفة، لسرعة التعامل مع أي شكاوى أو تجاوزات، مؤكدًا أن المحافظة خصصت عددًا من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وهي: