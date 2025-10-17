قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رونالدو يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا.. ما موقف محمد صلاح؟
تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس بأبو سمبل سيتكرر في المتحف المصري الكبير
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
نيران صديقة.. أوكرانيا: الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة تابعة له فوق القرم
شركات النقل الذكي تدرس رفع أسعارها بعد زيادة البنزين
تعليق بنرات بالتعريفة الجديدة في جميع مواقف ومحطات النقل الجماعي بالجيزة
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
آصف ملحم: أمريكا تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية
مناهضة الاحتلال: نتنياهو يحاول تضليل الشارع الإسرائيلي بنشوة نصر وهمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: تكثيف الحملات لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجّه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وإدارة المواقف، والمرور، ومديرية التموين، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين وذلك في إطار تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من اليوم.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ أهمية المرور الميداني المستمر على مواقف السرفيس ومحطات الوقود، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من عدم استغلال المواطنين، مشددًا على التعامل الحاسم مع أي مخالفات من سائقي السرفيس والنقل الجماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وشدد “سراج” على ضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم لخطوط السير دون وجه حق.

وكلّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتواجد أحد نوابهم بصفة مستمرة داخل المواقف الرئيسية والفرعية لمتابعة حركة السيارات ومدى الالتزام بالتعريفة المقررة والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين، مع رفع تقارير ميدانية دورية لغرفة العمليات بالمحافظة عن الموقف التنفيذي بكل مركز أو مدينة.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع الموقف على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمدن المختلفة، لسرعة التعامل مع أي شكاوى أو تجاوزات، مؤكدًا أن المحافظة خصصت عددًا من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وهي:

  • الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528
  • الخط الساخن بمحافظة سوهاج 114
  • غرفة العمليات بالمحافظة 093/4608073
  • واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 01225487733
  • غرفة عمليات مرور سوهاج 093/2130134
  • إدارة المواقف بالمحافظة: 0126841514
سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج مواقف السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على ملاعب دريم لاند

مدبولي

مشروعات ضخمة بالقليوبية.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

جانب من الفاعليات

جامعة القاهرة تعلن تفاصيل أجندة مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

بالصور

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد