مصرع شخص في انقلاب سيارة نقل محملة سولار بطريق أسيوط - سوهاج الغربي

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة سولار بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة سولار بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء. وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل محملة سولار.

وأسفر الحادث عن مصرع " إسحاق. ب . س " عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام. وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.