قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي تحقق نجاحات كبيرة
ترامب: سألتقي بوتين في المجر لإنهاء الحرب الأوكرانية
النائب محمد أبو العينين: مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين
بعد فترة من التكتم.. إسرائيل تكشف عن حيلة قتـ ل رئيس أركان الحوثي
فتح: ذريعة عدم تسليم الجثامين محاولة من نتنياهو للتنصل من التزاماته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص في انقلاب سيارة نقل محملة سولار بطريق أسيوط - سوهاج الغربي

مصرع شخص في إنقلاب سيارة نقل محملة سولار بطريق أسيوط/ سوهاج الغربي
مصرع شخص في إنقلاب سيارة نقل محملة سولار بطريق أسيوط/ سوهاج الغربي
إيهاب عمر

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة سولار بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي.

انقلاب سيارة نقل محملة سولار بطريق أسيوط - سوهاج


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة سولار بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء. وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة نقل محملة سولار. 

وأسفر الحادث عن مصرع " إسحاق.  ب . س " عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام. وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

حادث إنقلاب سيارة إنقلاب سيارة نقل محملة سولار أسيوط طريق أسيوط سوهاج أمن أسيوط مركز شرطة الغنايم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

جانب من الحملات

جهاز حدائق أكتوبر يشن حملات صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات ..صور

ميناء سفاجا

بيع 11 لوط سيارات وبضائع بمزاد الجمارك بإجمالي 10 ملايين جنيه

دولار امريكي

أسعار الدولار اليوم الخميس بختام التعاملات

بالصور

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
درة
درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

شاهد إطلالة بوسي شلبي في مهرجان الجونة السينمائي

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد