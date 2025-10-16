قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سقوط طالبة بفعل صادم في سوهاج | شاهد تفاصيل غير متوقعة

جانب من المضبوطات بسوهاج
جانب من المضبوطات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج واقعة جديدة تُجسد مدى الجاهزية واليقظة التي تعمل بها فرق التفتيش التابعة لمديرية الصحة، في مواجهة منتحلي الصفة والمتلاعبين بصحة المواطنين، بعدما تمكنت من ضبط طالبة جامعية تدير مركز تجميل غير مرخص بمركز جرجا جنوب المحافظة.

يأتي ذلك  تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وتكليفات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بتكثيف حملات الرقابة على المنشآت الصحية ومراكز التجميل غير المرخصة.

تفاصيل الواقعة

وأوضح الدكتور عمرو دويدار أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، داهمت مركز تجميل مخالف بمدينة جرجا، تديره فتاة تدرس بالجامعة العمالية، بعد ورود معلومات مؤكدة عن ممارستها لأنشطة تجميلية وطبية دون مؤهل أو ترخيص رسمي.

وخلال المداهمة، عُثر على أدوات ومستلزمات تُستخدم في تجميل البشرة والجلد، وأخرى مخصصة لتجميل وتقويم الأسنان، ما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين، في ظل غياب أي ضوابط طبية أو اشتراطات لمكافحة العدوى.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي شخص يزاول مهنة الطب أو فروعها دون ترخيص.

وأشار إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحازم لكل أشكال الإهمال أو التلاعب بصحة المواطنين.

