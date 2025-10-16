خطة سوهاج لتخفيف العبء عن الأسر وتوحيد الزي المدرسي بجودة وسعر مناسب

في خطوة تعكس اهتمام القيادة المحلية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، شهدت محافظة سوهاج، اجتماعًا موسعًا ترأسه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم؛ لبحث آليات توفير الزي المدرسي للطلاب بأسعار مخفضة وجودة عالية، ضمن مبادرة تستهدف دعم الأسر السوهاجية ومساندتها مع بداية كل عام دراسي جديد.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعدد من قيادات التعليم الفني والصناعي بالمديرية، حيث ناقش المحافظ مقترحًا جديدًا يعتمد على تصنيع.

وتوريد الزي المدرسي من خلال مدارس التعليم الصناعي داخل المحافظة، ليُطرح بسعر يقل بنسبة 35% عن أسعار السوق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التصميم والخامات.

محافظة سوهاج

وأكد "سراج" خلال اللقاء أن الهدف من المشروع ليس فقط تخفيف الأعباء الاقتصادية عن أولياء الأمور، بل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطلاب ودعم الصناعات المحلية، من خلال منتج موحد يُبرز هوية المدرسة ويحافظ على مظهر الطلاب.

كما وجّه بإطلاق حوار مجتمعي شامل على مستوى الإدارات التعليمية، يضم أولياء الأمور ومجالس الآباء والمعلمين، لمناقشة تفاصيل المقترح ووضع ضوابط لتطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، على أن تُعرض نتائج هذا الحوار خلال أسبوعين.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها المحافظة لدعم العملية التعليمية ورفع كفاءتها، قائلًا:" هدفنا أن يشعر المواطن بأن هناك حلولًا واقعية توازن بين الجودة والسعر العادل".

من جانبه، ثمّن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، توجيهات المحافظ ودعمه المستمر للمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المديرية ستضع خطة تنفيذية متكاملة لتفعيل المشروع، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.