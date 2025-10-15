قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
محافظات

جامعة سوهاج تشارك فى ملتقى "قادة الغد" لتعزيز وعي الشباب

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شارك وفد طلابي من جامعة سوهاج، فى فعاليات ملتقى "قادة الغد" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، الذى نظمه قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد إعداد القادة، وذلك خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان الملتقى جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء وعي الشباب وتعزيز الهوية الوطنية لديهم، لإيمانها بدورهم الهام فى تشكيل وقيادة المستقبل.

واضاف أن الملتقى أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز الوعي الوطني وتمكين الشباب من قيادة المستقبل بفكر مستنير ومسؤولية مجتمعية.

جامعة سوهاج

من جانبه أشاد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور الذي يقوم به معهد إعداد القادة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث أصبح منصة وطنية تجمع الشباب في بيئة فكرية وثقافية تتيح لهم تبادل الخبرات، والاندماج مع مختلف الشخصيات، لإثراء وعيهم الوطني ودعم شخصياتهم القيادية.

وأضاف الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الملتقى تضمن محاضرات وجلسات حوارية وورش عمل حول الأمن القومي ومكافحة الشائعات، والقيادة وصناعة القرار، وريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية، وذلك إلى جانب أنشطة فنية وثقافية ورياضية تُبرز مواهب الطلاب وتعزز روح العمل الجماعي.

وأشار الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية شارك في جلسة حوارية حول «تجديد الخطاب الديني وبناء وعي الشباب لتحقيق الأمن الفكري»، تأكيدًا على أهمية الفكر المستنير في مواجهة التطرف وتعزيز الانتماء الوطني.

وقال محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، ان الجامعة شاركت بوفد طلابي فى فعاليات ملتقى قادة الغد، مكون من 4 طلاب، وقد رافق الوفد خلال الفعاليات الكابتن أسامة أحمد أبو زيد مدير إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة.

سوهاج اخبار جامعة سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

