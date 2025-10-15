جامعة سوهاج تشارك فى ملتقى "قادة الغد" لتعزيز وعي الشباب

شارك وفد طلابي من جامعة سوهاج، فى فعاليات ملتقى "قادة الغد" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، الذى نظمه قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد إعداد القادة، وذلك خلال الفترة من ١٢ إلى ١٤ أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان الملتقى جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء وعي الشباب وتعزيز الهوية الوطنية لديهم، لإيمانها بدورهم الهام فى تشكيل وقيادة المستقبل.

واضاف أن الملتقى أقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز الوعي الوطني وتمكين الشباب من قيادة المستقبل بفكر مستنير ومسؤولية مجتمعية.

جامعة سوهاج

من جانبه أشاد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور الذي يقوم به معهد إعداد القادة لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، حيث أصبح منصة وطنية تجمع الشباب في بيئة فكرية وثقافية تتيح لهم تبادل الخبرات، والاندماج مع مختلف الشخصيات، لإثراء وعيهم الوطني ودعم شخصياتهم القيادية.

وأضاف الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الملتقى تضمن محاضرات وجلسات حوارية وورش عمل حول الأمن القومي ومكافحة الشائعات، والقيادة وصناعة القرار، وريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية، وذلك إلى جانب أنشطة فنية وثقافية ورياضية تُبرز مواهب الطلاب وتعزز روح العمل الجماعي.

وأشار الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية شارك في جلسة حوارية حول «تجديد الخطاب الديني وبناء وعي الشباب لتحقيق الأمن الفكري»، تأكيدًا على أهمية الفكر المستنير في مواجهة التطرف وتعزيز الانتماء الوطني.

وقال محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، ان الجامعة شاركت بوفد طلابي فى فعاليات ملتقى قادة الغد، مكون من 4 طلاب، وقد رافق الوفد خلال الفعاليات الكابتن أسامة أحمد أبو زيد مدير إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة.