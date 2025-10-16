قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025
أخبار التوك شو| مدبولي: إشادة الرئيس الأمريكي بانخفاض معدلات الجريمة في مصر دعاية لا تقدر بثمن.. أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري

محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

مدبولي: إشادة الرئيس الأمريكي بانخفاض معدلات الجريمة في مصر دعاية لا تقدر بثمن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانخفاض معدلات الجريمة في مصر، تعتبر دعاية كبيرة لا تقدر بثمن، وشهادة كبيرة لا تحتاج لترويج.

أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر حققت نصرًا سياسيًا كبيرًا في أكتوبر 2025 يعادل نصرها العسكري في حرب أكتوبر 1973، موضحًا أن هذا النصر جاء ثمرة جهود دبلوماسية مصرية قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الحرب ووقف تصفية القضية الفلسطينية.

أحمد موسى: مصر تدعو لقمة عالمية لإعادة إعمار غزة بتكلفة 70 مليار دولار
كشف الإعلامي أحمد موسى أن مصر تستعد لاستضافة قمة عالمية لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تصل إلى سبعين مليار دولار، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

وزيرة التضامن الإجتماعي: مصر قدمت نحو 600 ألف طن مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن مصر قدمت نحو 600 ألف طن مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة قدمت أكثر من 62 ألف طن مساعدات للقطاع.

هيئة الدواء: 91% من استهلاكنا ينتج محليا.. وكل عبوة لها رقم قومي
أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر حصلت على اعتماد منظمة الصحة العالمية من مستوى النضج الثالث وذلك يؤكد تطور المنظومة الدوائية في مصر .

حماس: سلمنا ما لدينا من محتجزين أحياء ورفات جثث وصلنا إليها

أعلنت حركة حماس، أنها سلمت ما لديها من محتجزين أحياء وما بين أيديها من رفات جثث تستطيع الوصول إليها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وزير الحكم المحلي الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة
أكد الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالقيام بدورها الوطني في قطاع غزة، ليس لأهداف سياسية، بل لتقديم الدعم المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني في التعافي والإنعاش المبكر وصولًا إلى إعادة الإعمار.

مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو إلى وجود سلاح شرعي وقوى أمنية لإنفاذ القانون وحماية السلم الأهلي
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المرحلة القادمة بعد استقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة تركز على حماية الشعب الفلسطيني وتأمين احتياجاته الأساسية.

عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفيروسات موجودة طوال العام، والمواطنين يصابون بالأمراض التنفسية طوال العام، لكن الإصابات ترتفع بالعالم وليس في مصر في فترة الشتاء وفي فترة تغير الفصول.

أحمد عبد العزيز: أحداث غزة أصابتني بالاكتئاب رغم نجاحاتي الفنية
كشف الفنان أحمد عبد العزيز عن تأثره الشديد بما تشهده المنطقة وقطاع غزة من أزمات وأحداث دامية، مؤكدًا أنه شعر بحالات اكتئاب متكررة خلال السنوات الماضية، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها في مسيرته الفنية.
 


 


 

