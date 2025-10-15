مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو إلى وجود سلاح شرعي وقوى أمنية لإنفاذ القانون وحماية السلم الأهلي

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المرحلة القادمة بعد استقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة تركز على حماية الشعب الفلسطيني وتأمين احتياجاته الأساسية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأولويات تشمل ضمان دخول المساعدات الإنسانية، والبضائع، والوقود، والأدوية، ومستلزمات تشغيل وتأهيل المستشفيات والمرافق العامة، بالإضافة إلى تقديم الإغاثة للأهالي النازحين وتأمين المأوى لمن فقدوا منازلهم.

وتابع، أن المرحلة التالية تتعلق بعملية التعافي، على الصعيدين الإداري والمدني، إضافة إلى التعافي من الناحية الأمنية.

وأوضح أن قطاع غزة عانى خلال السنتين الأخيرتين من حالة غياب الأمن والاستقرار بسبب الحرب والعدوان، ويعيش الآن حالة من عدم الاستقرار نتيجة غياب السلطة والقوى الأمنية الشرعية.

ودعا مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى ضرورة وجود سلاح شرعي وقوى قادرة على إنفاذ القانون وحماية أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي.