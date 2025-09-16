محلل سياسي فلسطيني: العدو الصهيوني يرغب في أن يكون شعب غزة بلا مأوى

أكد عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل تريد تدمير مدينة غزة، مشيرا إلى أن العدو الصهيوني يرغب في أن يكون المواطن الفلسطيني في غزة بلا مأوى وتهجيره بشكل قسري.

وقال عبد المهدي مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن الحرب الإسرائيلية على غزة بلا هدف سياسي، مؤكدا أن المجتمع الإسرائيلي الأن في مرحلة تحضير ما قبل الإنتخابات، ونتنياهو ليه رغبة في الإستمرار بقياد حكومة اليمين المتطرف.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أنه خلال اليومين الماضيين لا يوجد تعليق أمريكي واضح حول ما يجرى في قطاع غزة، كما أن إسرائيل حتى الآن لم ترد ردّ رسمي رغم مرور يومين على موافقة حماس.