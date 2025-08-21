محلل فلسطيني: نتنياهو متمسك بـ5 مبادئ لإنهاء الحرب في قطاع غزة

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع إن إنهاء الحرب في قطاع غزة له شروطه الـ5 التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ حوالي أسبوع، والتي تتضمن عدم وجود حماس في الحكم ونزع السلاح ووجود قوات دولية.

إنهاء الحرب في قطاع غزة

وأضاف المحلل الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” والمذاع عبر قناة “دي ام سي” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يراهن بالحصول على الشروط التي وضعها لإنهاء الحرب في قطاع غزة، أو على الأقل الحصول على الجزء الأكبر منها مدفوعا بالتأييد الأمريكي.

تعليق أمريكي

ولفت إلى أنه خلال اليومين الماضيين لا يوجد تعليق أمريكي واضح حول ما يجرى في قطاع غزة، كما أن إسرائيل حتى الآن لم ترد ردّ رسمي رغم مرور يومين على موافقة حماس.