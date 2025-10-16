قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: ظهور أبطال G.I.S في قمة شرم الشيخ مشهد فخر باحترافية الأمن المصري

بسمة وهبة
بسمة وهبة
رنا عبد الرحمن

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بجهود عناصر الحراسة الخاصة الذين ظهروا خلال فعاليات قمة شرم الشيخ، مؤكدةً أن تداول صورهم ومقاطع الفيديو التي أظهرت مستوىً استثنائيًا من القوة والانضباط أثار إعجاب المتابعين ودفع الكثيرين للتساؤل عن هويتهم.

وأوضحت وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن الأحرف المكتوبة على زيّهم «G.I.S» تشير إلى قوات النخبة في جهاز الأمن المصري، المسؤولة عن تأمين الشخصيات البارزة والفعاليات الكبرى داخل البلاد.

وأضافت أن معرفة الجمهور بأن هؤلاء الأبطال مصريون عزّزت مشاعر الفخر والانتماء، مشيرةً إلى أن هذا الظهور المشرّف يعكس كفاءة المنظومة الأمنية المصرية، وقدرة رجالها على أداء واجبهم الوطني في صمت وانضباط.

ووصفت وهبة هؤلاء العناصر بـ«الوحوش الأبطال»، مؤكدة أنهم جزء أصيل من منظومة الأمان والاستقرار التي تنعم بها مصر، وأن وجودهم في الصفوف الأمامية لحماية القادة والضيوف خلال القمة يعكس احترافية الدولة المصرية في تأمين أهم المناسبات الدولية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مشهد التأمين المهيب لم يكن مجرد إجراء أمني، بل رسالة فخر وكرامة وطنية تؤكد أن مصر قادرة على تنظيم وتأمين أكبر الأحداث العالمية بأعلى معايير الكفاءة والاحترام.

مصر السيسي انضباط تأمين كفاءة منظومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

الإسكان : فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية للحصول على وحدات بمشروع زهرة العاصمة

الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على ارتفاع

جانب من مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: تعاون مع وزارة المالية لبحث إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد

بالصور

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد