بسمة وهبة: ظهور أبطال G.I.S في قمة شرم الشيخ مشهد فخر باحترافية الأمن المصري

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بجهود عناصر الحراسة الخاصة الذين ظهروا خلال فعاليات قمة شرم الشيخ، مؤكدةً أن تداول صورهم ومقاطع الفيديو التي أظهرت مستوىً استثنائيًا من القوة والانضباط أثار إعجاب المتابعين ودفع الكثيرين للتساؤل عن هويتهم.

وأوضحت وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن الأحرف المكتوبة على زيّهم «G.I.S» تشير إلى قوات النخبة في جهاز الأمن المصري، المسؤولة عن تأمين الشخصيات البارزة والفعاليات الكبرى داخل البلاد.

وأضافت أن معرفة الجمهور بأن هؤلاء الأبطال مصريون عزّزت مشاعر الفخر والانتماء، مشيرةً إلى أن هذا الظهور المشرّف يعكس كفاءة المنظومة الأمنية المصرية، وقدرة رجالها على أداء واجبهم الوطني في صمت وانضباط.

ووصفت وهبة هؤلاء العناصر بـ«الوحوش الأبطال»، مؤكدة أنهم جزء أصيل من منظومة الأمان والاستقرار التي تنعم بها مصر، وأن وجودهم في الصفوف الأمامية لحماية القادة والضيوف خلال القمة يعكس احترافية الدولة المصرية في تأمين أهم المناسبات الدولية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مشهد التأمين المهيب لم يكن مجرد إجراء أمني، بل رسالة فخر وكرامة وطنية تؤكد أن مصر قادرة على تنظيم وتأمين أكبر الأحداث العالمية بأعلى معايير الكفاءة والاحترام.