رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة المعمل المركزي للتحليل الحراري

افتتح رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، اليوم الأربعاء، وحدة المعمل المركزي للتحليل الحراري "معمل المواد النانومترية وتطبيقاتها في البيئة والطاقة" بكلية العلوم بالجامعة، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمنحة قدرها 3 ملايين جنيه، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز التميز العلمي والبحثي بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتورين حسين عبد الحافظ وعمر الحادي وكيلي الكلية، والدكتور كمال خليل مدير الوحدة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالحرم الجامعي القديم.



وأكد رئيس الجامعة، خلال الافتتاح، أن إنشاء المعمل يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية البحثية بالجامعة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة علمية متطورة تدعم الباحثين والطلاب في إجراء أبحاثهم وفق أعلى المعايير الدولية، موضحاً أن المعمل يختص بتعزيز البحث العلمي في مجالات تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في البيئة والطاقة، ودراسة المواد النانوية وتكوينها.



وأضاف النعماني، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم معاملها البحثية المركزية لتكون نواة للإبتكار والإنتاج العلمي المتميز، مشيراً إلى أن هذه الوحدة الجديدة تسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة ومعالجة المياه والبيئة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ومن جانبه، أوضح الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، أن الوحدة تهدف إلى رفع كفاءة المعامل المركزية بالكلية ضمن مبادرة "ساينس أب" التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتضم أجهزة متقدمة لتحليل العينات المسحوقة والرقائق، إلى جانب تطبيقات متطورة لتطوير تقنيات مبتكرة في معالجة المياه الملوثة باستخدام المواد النانوية، لافتاً إلى أن الوحدة ستسهم في دعم الأبحاث الخاصة بتخزين وتحويل الطاقة من خلال تحليل المواد المستخدمة، وستستخدم لعقد ورش عمل لتبادل الخبرات في مجال المواد النانومترية وتطبيقاتها في البيئة والطاقة والوقود الحيوي، بالإضافة إلى تطوير تقنيات اقتناص ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية، وامتصاص بخار الماء من الهواء باستخدام مواد نانوية كربونية مشتقة من المخلفات الزراعية بطرق معالجة حديثة.



وذكر المشنب، أن تقنيات التحليل الحراري تستخدم لقياس خصائص العينات عند تغير درجات الحرارة، وتشمل أساليب مثل التحليل الوزني الحراري (TGA) والتحليل الحراري التفاضلي بالمسح (DTA)، وهي تقنيات يمكن تطبيقها على العينات ذات الأحجام النانوية، مما يجعل المعمل إضافة علمية متقدمة في خدمة البحث التطبيقي بجامعة سوهاج.

