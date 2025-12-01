شبانة لـ وائل جمعة: أخطأت في حق أحمد فؤاد وعليك الإعتذار

انتقد الإعلامي محمد شبانة التصرف الذي بدر من وائل جمعة خلال حديثه مع المحلل أحمد فؤاد في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والجيش الملكي، مؤكدًا أن ما حدث كان يستوجب ردًا واضحًا واعتذارًا مباشرًا.

وقال شبانة خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC:"وائل جمعة أخطأ في حديثه مع أحمد فؤاد في الاستوديو التحليلي.. وأنا لو مكان أحمد فؤاد كنت اديته دش على الهواء."

وأضاف شبانة مستغربًا من ردود الأفعال: "إزاي الناس تشيد بما بدر من وائل جمعة وتقول برافو؟! ده مش الطبيعي."

وشدد شبانة على أن ما حدث يستدعي اعتذارًا واضحًا من وائل جمعة، قائلاً:"كان يجب على وائل جمعة أن يعتذر لأحمد فؤاد.. والناس كلها تشوفه لأن دي الأصول."