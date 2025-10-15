محافظ سوهاج يشهد احتفالية مجمع الإعلام النموذجي بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أقيمت تحت عنوان "تاريخ من البطولات.. حاضر من الإنجازات"، وذلك بمقر مجمع الإعلام النموذجي بسوهاج.

حضر الاحتفالية اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدنان بدوي مدير عام إعلام قنا وسوهاج والأقصر، وإيمان علي مدير إعلام سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، وطلاب المدارس.

محافظة سوهاج

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الجمهوري، أعقبه كلمات ترحيب من مدير مجمع الإعلام النموذجي، ثم كلمة لمدير عام إعلام قنا وسوهاج والأقصر، والمستشار العسكري، الذين عبروا خلالها عن اعتزازهم ببطولات القوات المسلحة المصرية، مؤكدين أن نصر أكتوبر سيظل رمزًا للفخر والعزة في وجدان كل مصري.

وخلال كلمته، أعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية التي تخلّد ذكرى نصر أكتوبر العظيم.

وأكد أن هذه الذكرى ستبقى ملهمة للأجيال بما تحمله من معاني التضحية والفداء والإصرار على استعادة الأرض والعزة الوطنية، كما توجه بتحية إجلال وتقدير إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن.

وقال المحافظ: “نحتفل اليوم بانتصار جسّد إرادة المصريين، وعزيمتهم التي لا تعرف المستحيل، ونستعيد من خلاله دروس العطاء والانتماء.. ونحن نواصل اليوم مسيرة البناء والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعيد بناء الدولة المصرية، ويقود مصر بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية بروح أكتوبر المجيدة لبناء الجمهورية الجديدة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق".

وأشار "سراج" إلى أن أبناء سوهاج يواصلون العمل الجاد للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن روح أكتوبر ما زالت حاضرة في كل مشروع تنموي يشهده الوطن.