نجاة ركاب قطار سوهاج من كارثة بعد انحراف عربتين قبل دخوله المحطة

شهدت محافظة سوهاج، منذ قليل، واقعة طارئة كادت أن تتسبب في كارثة محققة، عقب خروج عدد من عربات القطار رقم (990) «القاهرة – سوهاج» عن القضبان، وذلك قبل لحظات من دخوله محطة سكك حديد سوهاج؛ ما أدى إلى حالة من الذعر بين الركاب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج، يفيد بحدوث عطل مفاجئ وخروج عربتين من القطار رقم (990) عن مسارهما قبل دخوله الرصيف الرئيسي بالمحطة.

وبالانتقال والفحص، تبيّن من المعاينة الأولية أن خروج العربتين جاء نتيجة خلل في المفصل الرابط بين العربات؛ ما تسبب في انحرافهما جزئيًا عن القضبان دون انقلاب كامل، وتمكنت الجهات المعنية من السيطرة على الموقف لتجنّب أي حوادث أو تصادمات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال هيئة السكة الحديد، وتم فصل العربات المتضررة عن القطار واستدعاء فرق الصيانة لرفعها وإعادة تسيير الحركة على الخط، كما تم نقل الركاب إلى عربات بديلة لاستكمال رحلتهم إلى محطة سوهاج بشكل آمن.

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، في تصريحات صحفية، أن الحادث لم يُسفر عن إصابات أو خسائر، وجارٍ فحص القضبان ومكونات القطار للوقوف على أسباب الخلل الفني، مع تشكيل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في الواقعة ورفع تقرير تفصيلي بالنتائج إلى الهيئة العامة.